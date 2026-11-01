NASA Mars Dune Alpha Mission: 378 Tage Isolation in Houston abgeschlossen

Vier Freiwillige beenden nach 378 Tagen die NASA-Mission Mars Dune Alpha in Texas. Das Isolationsexperiment simuliert das Leben auf dem Mars für zukünftige Mond- und Marsmissionen.

Nach 378 Tagen haben vier Freiwillige das extreme NASA-Experiment Mars Dune Alpha in Houston im US-Bundesstaat Texas erfolgreich abgeschlossen. Unter Applaus und Jubel verließen die drei Männer Ross Elder, Matthew Montgomery, James Spicer und die Frau Ellen Ellis das Testgelände. Sie beendeten damit die zweite Mission dieser Reihe auf dem fensterlosen Simulationsgelände, das mit einem 3D-Drucker errichtet wurde und eine Wohnumgebung von 160 Quadratmetern bietet. Der Abschluss markiert einen wichtigen Meilenstein in der Vorbereitung auf bemannte Missionen zum roten Planeten.

Mars Dune Alpha im Detail

Die Teilnehmer verbrannten mehr als zwölf Monate in einer künstlichen Mars-Umgebung, die vollständig nachgebildet wurde. Sie durften das Areal nicht verlassen und waren unter anderem für den Anbau von Pflanzen zuständig. Darüber hinaus mussten sie die Instandhaltung des Wohnbereichs und der komplexen Maschinen übernehmen sowie regelmäßigen Sport ausüben. Alles war der Idee eines Lebens auf dem Mars nachempfunden, um die praktischen Herausforderungen zu simulieren. Schlafzellen sind rund zwei mal drei Meter groß, ergänzt durch ein Wohnzimmer mit Fernseher und Sesseln.

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Erlebnisse und Emotionen

Bei einer Pressekonferenz nach dem Missionsende zeigte sich Ross Elder geehrt und stolz auf den Beitrag zu diesem kolossalen Vorhaben. Er betonte, dass dies dazu beitragen wird, die ersten Menschen auf den Mars zu schicken. James Spicer scherzte über seine Vorfreude auf die Sonne oder möglicherweise einen kräftigen Regenschauer, nachdem er mehr als ein Jahr nur künstliches Licht erlebt hatte. Ellen Ellis verriet, dass sie sich am meisten darauf freue, ihren Ehemann wieder in die Arme schließen zu können. Diese persönlichen Momente standen im Kontrast zur strengen Isolation.

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Reallife Simulation und Kommunikation

In einem kleinen Außenbereich simulierten die vier Bewohner Mars-Außeneinsätze, um die Bedingungen auf der Oberfläche nachzuempfinden. Die Kommunikation mit Familie und Freunden war zwar gestattet, aber stark verzögert. Sie durften nur in "Mars-Zeit" schreiben, was bedeutet, dass eine kurze SMS rund 22 Minuten dauern konnte. James Spicer erzählte nach Abschluss, dass er rund 4000 Mails von Angehörigen erhielt. Diese Nachrichten dienten ihm als psychischer Rettungsanker in der extremen Isolation und halfen, die psychische Belastbarkeit aufrechtzuerhalten.

Zukünftige Missionen und globale Kontext

Die vier Teilnehmer waren keine ausgebildeten NASA-Astronauten. Die Bewerbung war offen für Personen zwischen 30 und 55 Jahren, die gesund, motiviert und Nichtraucher sind. Zudem wurden die US-Staatsbürgerschaft oder ein dauerhafter Aufenthaltsstatus sowie ein naturwissenschaftlicher Universitätsabschluss und mindestens 1000 Flugstunden verlangt. Die nächste Mission ist für das Jahr 2027 geplant. Das "Chapea"-Programm soll der NASA helfen, eines Tages wieder Menschen auf den Mond und später zum Mars zu bringen. Diese Art von Experimenten ist international verbreitet, darunter die "Hi Seas"-Missionen in Hawaii und das europäische, russische und chinesische "Mars 500"-Projekt. Auch das deutsche DLR beendete kürzlich die Studie Solis100 in Köln, bei der drei Männer und Frauen 100 Tage in Isolation verbrachten.