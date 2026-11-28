Der Mars-Rover Curiosity enthüllt am Mount Sharp bizarre, dünn geschichtete Gesteinsstrukturen, die an Kartoffelchips erinnern und wichtige Hinweise auf einstige Wasseraktivitäten liefern.

Der NASA -Rover Curiosity hat am Roten Planeten außergewöhnliche Gesteinsformationen entdeckt, die in ihrer Form und Schichtung an Kartoffelchips erinnern. Die dünnen, gebogenen und übereinanderliegenden Strukturen wurden am Fuß des Mount Sharp identifiziert, eines etwa 5,5 Kilometer hohen Berges auf der Mars -Oberfläche. Diese Entdeckung markiert den 49. Bohrvorgang desrovers an einem spezifischen Standort, der von den Wissenschaftlern als Nazca bezeichnet wird.

Geologie der Mysterious Chips

Die seltsamen, flachen Scheiben-ähnlichen Gebilde sind das Ergebnis eines langfristigen geologischen Prozesses, der sich über Milliarden von Jahren erstreckt hat. Ursprünglich könnten Mineralien durch kleine Risse im Gestein geflossen sein und dort Ablagerungen hinterlassen haben, die härter waren als das umgebende Material. Im Laufe der Zeit hat die extreme Erosion auf dem Mars das weichere Gestein ringsherum abgetragen, wodurch die widerstandsfähigeren, dünnen Strukturen freigelegt und als sichtbare Formationen stehen geblieben sind.

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Forschungsinstrumente des Rover

Curiosity fungiert als fahrendes Forschungslabor und ist speziell für die detaillierte Analyse solcher Proben ausgerüstet. Das Fahrzeug nutzt einen Laser, um winzige Stellen des Felsens zu beschießen, woraus Wissenschaftler durch die Analyse des entstehenden Lichts die chemische Zusammensetzung des Gesteins bestimmen können. Zusätzlich dokumentiert eine Kamera am Roboterarm Nahaufnahmen der Strukturen, die auch bei Dunkelheit und unter verschiedenen Lichtverhältnissen erfasst wurden, um die Details präzise zu studieren.

Schichten von Dr. William Farrand

Dr. William Farrand vom Space Science Institute beschreibt die physische Erscheinung der Strukturen nüchtern als flache Scheiben, erkennt aber an, dass sie mit Fantasie verblüffend an eine Tüte Kartoffelchips erinnern, die auf dem Roten Planeten ausgeschüttet worden wären. Diese visuellen Ähnlichkeiten haben die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit geweckt, während die wissenschaftliche Bewertung der geologischen Entstehung im Vordergrund steht und die strukturelle Integrität der Gesteinsschichten analysiert wird.

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Wasseraktivität und chemische Analyse

Neben den optischen Aspekten untersucht das kleine Labor direkt im Rover den Teil des erbohrten Gesteinspulvers, um mehr über die chemischen Prozesse zu erfahren. Die Forschung zielt darauf ab, die Rolle von Wasser in der Geschichte des Mars zu verstehen, da die Formationen stark auf vergangene hydrothermale Aktivitäten hindeuten. Die Analyse der Mineralien, die durch das Wasser zurückgelassen wurden, liefert wertvolle Daten zur Mars-Geologie.

Wissenschaftliche Bedeutung der Entdeckung

Diese Gesteinsformationen sind für die Wissenschaft mehr als nur eine visuelle Kuriosität, da sie Hinweise auf die Wechselwirkung von Wasser und Gestein in der frühen Mars-Vergangenheit geben. Obwohl die Entdeckung keinen direkten Beweis für ehemaliges Leben auf dem Mars liefert, hilft sie dabei, die Umweltbedingungen und geologischen Veränderungen zu verstehen, die den Planeten über Jahrmilliarden geformt haben. Die Daten aus der 49. Bohrung tragen zur Klärung dieser Prozesse bei.