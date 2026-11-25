Die US-Regierung schlägt dem Kongress eine massive NASA-Budgeterhöhung für das neue Haushaltsjahr vor. Anderenfalls würden weitere Verzögerungen drohen.

Für den in den USA derzeit umstrittenen Haushaltsentwurf hat das Weiße Haus einen um 25 Prozent höheren Etat für das Mondprogramm der NASA vorgeschlagen. Mit einem von 7,8 auf 9,8 Milliarden US-Dollar aufgestocktem Budget für das Haushaltsjahr 2027 gehört Artemis zu den Einzelplänen mit dem höchsten Aufschlag, die nicht der Verteidigung dienen.

Die US-Regierung begründet dies mit anderenfalls drohenden Verzögerungen des ohnehin bereitsDie Vorschläge des Weißen Hauses gehören zum bereits überfälligen Etatentwurf der USA für das Anfang Oktober begonnene Haushaltsjahr 2027, auf den sich Regierung und Kongress bislang nicht einigen konnten. Deshalb arbeiten die Bundesbehörden momentan unter einem vorläufigen Haushaltsgesetz, für das Ausnahmen beantragt werden können. Dazu gehören auch die jetzt von der US-Regierung beantragten Budgeterhöhungen wie für das Artemis-Mondprogramm. Bis 11.

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Dezember haben Regierung und Abgeordnete Zeit, um darüber zu entscheiden. Es könnte aber auch in einer weiteren Verschiebung des Haushaltsplans bis in das nächste Jahr münden..

Schließlich ist es das erste Mal, dass Isaacman mit der Regierung um ein NASA-Budget verhandeln muss. Offenbar konnte er die Trump-Offiziellen überzeugen, dass die NASA einen größeren Etat für das Rennen zum Mond verdient.. Weitere Verschiebungen möchte sich die NASA wohl nicht mehr leisten, ein höheres Budget dürfte dabei helfen. Denn zuvor hatte ein internes Memo für Aufsehen gesorgt, in dem Isaacman die Artemis-III-Mission als rund drei Monate hinter dem ursprünglichen Zeitplan liegend bezeichnet hatte.

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Gleichzeitig unterstrich der NASA-Chef aber, dass es viele Chancen gebe, die Verzögerung wieder aufzuholen. Interessanterweise soll die angestrebte NASA-Budgeterhöhung nicht zulasten anderer Etats erfolgen, etwa für wissenschaftliche Zwecke, wie zuvor befürchtet wurde.

„Es sind zusätzliche Mittel erforderlich, um dieses Vorhaben zu unterstützen, ohne dabei andere Prioritäten zu gefährden, die in der nationalen Weltraumpolitik dargelegt sind“, heißt es in dem etwaVorrangig soll der höhere Etat der NASA helfen, „den Zeitplan für die Beschleunigungsmaßnahmen im Rahmen des Artemis-Programms einzuhalten – einschließlich der Beschleunigung der Lieferkette durch interne Fertigung sowie der Modernisierung der eigenen Kapazitäten der NASA in Bereichen wie Raumanzüge, Triebwerke, Hardware für das SLS-System, Habitate und Sicherheitssysteme für Astronauten“.. Im April hatte sich das Büro des NASA-Generalinspektors alarmiert gezeigt, dass der ursprüngliche Raumanzug-Entwurf im schlimmsten Fall erst 2031 bereitstehen könnte. Dabei hatte US-Präsident