NASA sucht neue Astronauten: Bewerbungen bis 3. Dezember 2026

Die NASA sucht eine neue Astronautengeneration für Mondmissionen. Bewerbungen sind bis zum 3. Dezember 2026 möglich, die Auswahlentscheidung ist für Herbst 2027 geplant.

Die NASA sucht eine neue Generation von Astronauten für künftige Mondmissionen. Die US-Raumfahrtbehörde nimmt Bewerbungen bis zum 3. Dezember 2026 entgegen, die Auswahlentscheidung ist für den Herbst 2027 geplant. Für einige der Ausgewählten könnte der Weg sogar bis zum Mars führen.

Auslöser der Suche ist der Ausbau der langfristigen Präsenz auf dem Mond. Nach Angaben der Behörde braucht es dafür neben Raketen und Landefahrzeugen vor allem qualifizierte Menschen, die Raumflüge, Forschung und die anspruchsvolle Arbeit auf dem Mond übernehmen können.

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Welche Voraussetzungen Bewerber erfüllen müssen

Wer sich bei der NASA bewerben will, benötigt einen Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen oder ähnlichen Studienfach. Alternativ werden mindestens drei Jahre Berufserfahrung oder mindestens 750 Stunden Flugtraining verlangt.

Auch die körperliche Fitness spielt im Auswahlverfahren eine zentrale Rolle. Ein Fitnesstest gehört fest zum Prozess, bevor Bewerber in die engere Auswahl kommen.

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Wie die NASA um Nachwuchs wirbt

Die Raumfahrtbehörde setzt für ihre Suche auf das Motivationsvideo The Universe is Calling, auf Deutsch Das Universum ruft, das in sozialen Medien verbreitet wird. Darin treten mehrere Frauen und Männer in Astronautenkleidung auf.

Die Botschaft des Videos lautet, dass die NASA Menschen sucht, die unter Druck aufblühen und Geschichte schreiben wollen. Zugleich betont die Behörde, dass es den typischen Astronauten gar nicht gibt, und setzt damit auf Vielfalt bei den Bewerbern.

Welche Perspektive NASA-Chef Jared Isaacman aufzeigt

NASA-Chef Jared Isaacman beschreibt, wohin die Reise für die neue Generation führen könnte. Sinngemäß sagte er, dass die ausgewählten Personen auf dem Mond laufen, auf einer Mondbasis leben und arbeiten könnten.

Außerdem sollen sie dabei helfen, Systeme und Abläufe zu entwickeln, die eines Tages ganze Teams zum Mond und zurück bringen können. Die Aussicht auf diese Aufgaben ist der zentrale Anreiz der Kampagne.

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Wie umkämpft die Plätze im Astronautenkorps sind

Die Konkurrenz um einen Platz im Astronautenkorps ist hoch. Die vorige Bewerbungsrunde zeigte, wie begehrt die Stellen sind: Aus mehr als 8000 Bewerbungen wurden im Jahr 2025 zehn Kandidaten ausgewählt.

Derzeit verfügt die Behörde über 32 aktive Astronauten. Die neue Auswahlrunde soll den Bestand für die kommenden Missionen erweitern, unter anderem im Rahmen des Programms, zu dem auch die Artemis-II-Mission gehört, bei der Christina Koch als Missionsspezialistin an Bord des Orion-Raumschiffs war.