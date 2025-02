NASA verdoppelt Einschlagswahrscheinlichkeit des Asteroiden 2024 YR4

Die NASA hat die Risikobewertung für den Asteroid 2024 YR4 auf 2,3% erhöht. Der Asteroid könnte 2032 die Erde treffen. Astronomen beobachten das Objekt weiterhin und versuchen, die Einschlagswahrscheinlichkeit genauer zu ermitteln.

Die NASA hat ihre Risikobewertung für den Asteroid en 2024 YR4 fast verdoppelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er die Erde trifft, liegt nun bei 2,3 Prozent. Ein Asteroid mit einem Durchmesser von bis zu 90 Metern könnte 2032 die Erde treffen. Die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags ist gering, hat sich aber laut der US-amerikanischen Weltraumbehörde erhöht. Die NASA teilte mit, dass es derzeit eine 2,3-prozentige Chance gibt, dass der Asteroid 2024 YR4 am 22. Dezember 2032 auf die Erde trifft.

Keine anderen großen bekannten Asteroiden haben eine Einschlagswahrscheinlichkeit über ein Prozent. Der Asteroid, der erstmals am 27. Dezember 2024 vom Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System in Chile entdeckt wurde, hält Astronomen weltweit auf Trab. Das Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) gibt an, dass das Objekt 130 bis 300 Fuß, umgerechnet 40 bis 90 Meter, breit ist und mit über 60.000 Kilometer pro Stunde einschlagen würde. Bei einem Gewicht von geschätzten 210.000 Tonnen ist die Energie, die bei einem Einschlag freigesetzt werden würde, gigantisch. Das CNEOS gibt sie mit 7,6 Megatonnen TNT-Äquivalent an. Das entspricht ungefähr der Explosion einer Wasserstoffbombe. Der Himmelskörper könnte also ganze Städte zerstören. Im äußerst unwahrscheinlichen Fall eines Einschlags wäre zwar mit erheblichen, aber lokal begrenzten Schäden zu rechnen. Die NASA mahnt jedoch an, dass es in Bezug auf Asteroid 2024 YR4 noch viele Unklarheiten gibt, und will das Objekt weiter beobachten. Der Asteroid wird noch bis April für terrestrische Beobachtungen sichtbar sein. Danach ist er zu weit von der Erde entfernt und taucht erst wieder im Juni 2028 auf. Das James-Webb-Weltraumteleskop soll im März helfen, die Größe des Risikokandidaten genauer zu bestimmen. Im Zuge dessen kann sich auch die berechnete Einschlagswahrscheinlichkeit erneut ändern.





Asteroid NASA Einschlagswahrscheinlichkeit 2024 YR4 Erde James-Webb-Teleskop

