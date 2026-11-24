Die NASA lässt ein Atomkraftwerk für den Mond entwickeln. Bis Ende Dezember können Unternehmen Konzepte für den Lunar Reactor-1 einreichen.

Strom für die Mond basis: Die US- Raumfahrt behörde National Aeronautics and Space Administration hat die Entwicklung eines Atomkraft werks ausgeschrieben. Es soll die geplante Mond basis rund um die Uhr mit Strom versorgen.

Lunar Reactor-1 soll eine Leistung von nur 20 Kilowatt liefern – das reicht laut NASA aus, um 16 durchschnittliche US-Haushalte mit Strom zu versorgen. Der Reaktor LR-1 soll bis 2030 startbereit sein und dort mindestens fünf Jahre lang im Einsatz sein.. Anders als Solarpaneele liefere LR-1 rund um die Uhr Strom, auch während der 14 Tage dauernden Mondnacht oder während Staubstürmen auf dem Mars.

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Das ermögliche Operationen auch an Orten, an denen Sonnenlicht nur begrenzt oder gar nicht verfügbar ist. Für einen Atomreaktor liefert LR-1 mit seinen geplanten 20 Kilowatt nur wenig Energie: Neckarwestheim 2, eines der zuletzt abgeschalteten deutschen Atomkraftwerke, lieferte 1,4 Gigawatt. Selbst ein kleiner Reaktor, wie ihnDie Leitung des Projekts übernimmt die Space Reactors Division der NASA gemeinsam mit dem US-Energieministerium.

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Sie ist auch für die Entwicklung deswies der US-Verkehrsminister und damalige kommissarische NASA-Chef Sean Duffy die Behörde per Direktive an, einen Mondreaktor auszuschreiben – damals noch mit mindestens 100 Kilowatt Leistung. Im März kündigte NASA-Direktor Jared Isaacmanan. Danach will die NASA eine dauerhafte Kolonie auf dem Mond errichten. Ab 2032 soll dort eine ständige menschliche Präsenz möglich sein.