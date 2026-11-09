NASA wirbt um neue Astronauten für Mond- und Marsmissionen

Die NASA sucht neue Astronauten für Artemis- und Marsmissionen. Bewerbungen sind bis zum 3. Dezember 2026 möglich. Hier sind die strengen Anforderungen und Voraussetzungen.

Die NASA kündigt die Rekrutierung einer neuen Generation von Raumfahrern an, um ihre ambitionierten Missionen zum Mond und in die Tiefen des Weltraums voranzutreiben. Im Fokus der aktuellen Suche stehen Kandidaten, die nicht nur die technische Infrastruktur der Artemis -Programme unterstützen, sondern auch die Grundlagen für zukünftige bemannte Flüge zum Mars legen sollen. Die Behörde betont dabei, dass der typische Astronautentyp längst der Vergangenheit angehört und stattdessen vielfältige Talente und Perspektiven gesucht werden.

Strikte Anforderungen für die Rekrutierung

Die Anforderungen für die Position sind hoch und spezifisch festgelegt, um die Sicherheit und Effizienz bei langfristigen Raumfahrtunternehmungen zu gewährleisten. Bewerber müssen über einen Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Fach oder einem ähnlichen relevanten Studiengebiet verfügen. Diese akademische Grundlage ist die absolute Basis für die komplexen Aufgaben, die auf orbitalen Missionen und planetaren Oberflächen anfallen werden.

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Neben dem akademischen Grad sind praktische Erfahrungen unverzichtbar. Die NASA verlangt entweder mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einem entsprechend qualifizierenden Berufsfeld oder mindestens siebenhundertfünfzig Stunden Flugtraining. Dieser Dualismus stellt sicher, dass sowohl Wissenschaftler mit praktischer Forschungserfahrung als auch erfahrene Piloten in das Auswahlverfahren einbezogen werden können. Die physische Fitness ist zudem ein kritischer Filter, da ein umfassender Gesundheitstest Teil des Selektionsprozesses ist.

Bewerbungsprozess und Zeitplan

Die Frist zur Einreichung der Bewerbungsunterlagen ist eindeutig gesetzt: Interessenten müssen ihre Dokumente bis zum 3. Dezember 2026 bei der NASA einreichen. Die Behörde plant, die Auswahlentscheidung für den Herbst 2027 zu treffen. Dieser Zeitplan lässt den Kandidaten genügend Raum, sich auf die anspruchsvollen Tests und Interviews vorzubereiten, die eine enorme psychische und physische Belastung darstellen.

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Die Konkurrenz wird voraussichtlich extrem hoch sein. Bei der vorherigen Rekrutierungsrunde reichten mehr als achttausend Menschen ihre Bewerbungen ein, aus denen schließlich zehn Kandidaten für das Programm ausgewählt wurden. Dies verdeutlicht, wie umkämpft die Plätze in der Elite-Truppe der Raumfahrer sind. Die NASA verfügt aktuell über dreißigzwei aktive Astronauten, die ihre Missionen im Erdorbit und in der Mondbahn absolvieren.

Motivation durch das Universum

Zur Unterstützung der Rekrutierungskampagne nutzt die NASA das Motivationsvideo "The Universe is Calling". In diesem Video treten mehrere Männer und Frauen in Astronautenanzügen auf und richten sich direkt an potenzielle Bewerber. Die Botschaft lautet, dass die Behörde Menschen sucht, die unter Druck aufblühen und Geschichte schreiben wollen. Die NASA stellt klar, dass es keinen einzelnen, fest definierten Astronautentypen gibt, sondern dass unterschiedliche Persönlichkeiten und Hintergründe benötigt werden.

Zukunftsplanung für Mondbasis und Mars

NASA-Chef Jared Isaacman zeichnet eine klare Vision für die berufliche Laufbahn der neuen Rekrutenten. Er betont, dass die ausgewählten Personen in der Lage sein werden, auf der Mondoberfläche zu laufen, in einer Mondbasis zu leben und zu arbeiten. Eine ihrer Hauptaufgaben wird die Entwicklung von Systemen und Operationen sein, die eines Tages ganze Teams zu weiteren Zielen im Sonnensystem transportieren werden.

Der Kontext dieser Ankündigung wird durch den Blick von NASA-Astronautin und Artemis-II-Missionsspezialistin Christina Koch verdeutlicht. Sie blickte beim Start der Mondmission aus einem der Hauptkabinenfenster des Orion-Raumschiffs zurück auf die Erde. Diese ikonische Perspektive symbolisiert den Übergang zu einer Ära der nachhaltigen Präsenz im erdnahen und mondnahen Weltraum, für die die neue Generation von Astronauten die Grundlagen schaffen wird.