Nastassja Kinski fordert Gerechtigkeit: Der bittere Streit mit Wim Wenders

Schauspielerin Nastassja Kinski äußert sich bei einem Event auf Mallorca kritisch über die nackten Szenen in dem Film Falsche Bewegung und fordert von Regisseur Wim Wenders eine endgültige Löschung sowie eine Entschuldigung.

Die glamouröse Welt der Luxusimmobilien auf Mallorca diente kürzlich als Kulisse für ein Ereignis, das weit über die bloße Architektur hinausging. Bei der feierlichen Einweihung der beeindruckenden Mega-Villa Remus – The View, dem neuesten Projekt des bekannten Luxus-Maklers Marcel Remus, fand sich die Schauspielerin Nastassja Kinski ein.

Während das Anwesen mit seinen 2000 Quadratmetern und der exklusiven Ausstattung für prominente Gäste konzipiert wurde, stand im Zentrum der Aufmerksamkeit nicht etwa der Luxus, sondern die emotionale Aufarbeitung einer jahrzehntealten Wunde. Kinski nutzte den Rahmen dieses Abends, um nach ihrem jüngsten Auftritt beim Deutschen Filmpreis erneut Stellung zu einem Konflikt zu beziehen, der die Filmwelt in Atem hält.

Es geht dabei um das Werk Falsche Bewegung aus dem Jahr 1975, in dem die damals erst 13-jährige Kinski in nackten Szenen zu sehen ist. Der Streit mit dem Regisseur Wim Wenders ist seit Jahren schwelend, hat jedoch nun eine neue, öffentliche Dynamik erreicht. In einem ausführlichen Gespräch äußerte sich die Schauspielerin über ihren aktuellen Stand in diesem emotional belastenden Prozess. Obwohl Wim Wenders angekündigt hat, das Werk von allen digitalen Plattformen zu entfernen, zeigt sich Kinski nur bedingt zufrieden.

Für sie ist die bloße Entfernung des Films aus dem Handel lediglich ein erster Schritt, aber bei weitem nicht das Ziel ihrer Forderungen. Die Schauspielerin betont mit Nachdruck, dass ein Kind immer ein Kind bleibt und der Schutz der Privatsphäre sowie die Würde des jungen Menschen Vorrang vor jedem künstlerischen Anspruch haben müssen. Kinski fordert konkret, dass der Regisseur die Verantwortung übernimmt und spezifische zwei Minuten des Materials endgültig schneidet und löscht.

Erst wenn dieser Schritt vollzogen ist und eine aufrichtige Entschuldigung seitens Wenders erfolgt, könnte sie einen inneren Frieden mit der Situation schließen. Bisher sieht sie diese Entschuldigung jedoch ausbleiben, was ihre Skepsis gegenüber den Absichten des Regisseurs verstärkt. Besonders erschütternd sind die Details, die Kinski über die Entstehung der fraglichen Szenen preisgab. Nach ihren Angaben war die Nacktheit in der ursprünglichen Version des Drehbuchs überhaupt nicht vorgesehen.

Weder sie noch ihre Mutter seien über den Verlauf der Dreharbeiten in dieser Form informiert worden. In der Rückschau beschreibt sie die Situation als einen Moment der totalen Überforderung und Leichtgläubigkeit, da sie als Kind dem Regisseur blind vertraut habe. Diese Erfahrung der Manipulation und des Vertrauensbruchs prägt ihre Sicht auf die damaligen Zustände in der Filmindustrie.

Für Kinski ist ihr Kampf daher nicht nur ein persönlicher Akt der Selbstbehauptung, sondern sie sieht darin eine wichtige Signalwirkung für die gesamte Branche. Sie möchte eine warnende Botschaft an junge Frauen und Mädchen senden, die heute in die Welt des Films eintreten. Ihr dringender Rat an die nächste Generation ist es, Verträge und Drehbücher genauestens zu prüfen, alles zu lesen und sich nicht blind auf die Versprechen von Autoritätspersonen zu verlassen.

Auf der anderen Seite steht Wim Wenders, der bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2026 für sein Lebenswerk geehrt wurde. Trotz der schweren Vorwürfe zeigt er sich in weiten Teilen uneinsichtig und regt stattdessen eine breitere gesellschaftliche Debatte an. Es gehe ihm dabei um die Frage, wie die Menschheit mit dem kulturellen Erbe und umstrittenen Werken der Filmgeschichte umgehen solle, ohne die Historie einfach auszulöschen.

Dieser philosophische Ansatz kollidiert jedoch frontal mit dem persönlichen Leid von Nastassja Kinski, für die es nicht um Filmgeschichte, sondern um den Schutz ihrer eigenen Integrität geht. Während die Villa The View nun bereit ist, exklusive Gäste zu empfangen, bleibt der Streit um Falsche Bewegung ein Symbol für den Konflikt zwischen künstlerischer Freiheit und dem Schutz von Minderjährigen.

Es bleibt abzuwarten, ob Wim Wenders letztlich den Schritt zur vollständigen Löschung der Szenen wagt oder ob die rechtliche und öffentliche Auseinandersetzung weiter an Schärfe gewinnt





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