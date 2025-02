Natalia Osada plant Reality-TV-Comeback

Natalia Osada, bekannt aus „Promi Big Brother“, kehrt mit ihrem Ehemann Jiorgos Triadis in der Show „Stranger Sins“ zurück. Die 34-Jährige hat jetzt verraten, dass sie Lust auf weitere TV-Formate hat und träumt von Auftritten in „Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“ und „Promis unter Palmen“. Auch das Dschungelcamp ist ein Thema, allerdings nur bei einer entsprechenden Entschädigung.

Natalia Osada (34) ist aktuell zusammen mit ihrem Ehemann Jiorgos Triadis in der Reality-Show „Stranger Sins“ zu sehen. Die ehemalige „Promi Big Brother“-Kandidatin hat gegenüber Promiflash verraten, dass sie nun wieder mehr Lust auf weitere Reality-Formate hat. Sie träumt vor allem von einer Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“. „Ich würde ja mit Jiorgos schon gerne ins Sommerhaus gehen. Da hätte ich richtig Spaß“, ist sich die Influencerin sicher.

Sie würde sich besonders freuen, einigen Mitstreitern zeigen zu können, wie der Hase läuft. „Manchmal sind da ja wirklich Kandidaten dabei, wo du dir denkst: Dem würde ich wirklich gerne die Leviten lesen und ein bisschen Erziehung beibringen“, erklärt Natalia. Das sei genau der passende Job für sie. Die 34-Jährige sieht sich aber nicht nur im Bocholter Sommerhaus. „Ich bin aber auch ein großer Fan von „Kampf der Realitystars“. Das traue ich mir auch gut zu“, verrät sie und fügt hinzu: „Von „Promis unter Palmen“ bin ich auch ein großer Fan, das würde ich mir auch gerne geben.“ Auch das „Dschungelcamp“ würde Natalia wohl gerne mal aus der Nähe betrachten. Allerdings wäre sie niemand, der bezüglich einer Teilnahme „Hurra, hurra, ich will“ rufen würde. „Also da muss auf jeden Fall schon eine gute Entschädigung dabei sein, wenn man sich das antut“, fügt die Blondine mit einem gerissenen Lächeln hinzu. Wann Natalia ihre Fans mit der nächsten Reality-TV-Teilnahme beglücken wird, bleibt vorerst abzuwarten. Allerdings werden diese sich wohl freuen, sie überhaupt mal wieder auf den Bildschirmen zu sehen – die gebürtige Polin zog sich nach ihrer „Promi-BB“-Kandidatur im Jahr 2013 weitestgehend aus dem Fernsehen zurück. „Ich bin Stiefmama und die Kinder waren in einem Alter, in dem mehr Betreuung nötig war, und ich habe diesen Part immer supergerne übernommen“, erklärte sie den Grund für ihren Rückzug in einem Promiflash-Interview.





