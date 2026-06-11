Natalie Imbruglia über künstliche Befruchtung: emotionaler Weg zur Mutterschaft

Im Podcast "How To Fail" spricht Natalie Imbruglia erstmals ausführlich über ihre Erfahrungen mit künstlicher Befruchtung und die Entscheidung zur Samenspende. Die Sängerin schildert die psychischen Belastungen, das Warten auf den Erfolg und wie sie mit gesellschaftlichen Vorurteilen umging. Ihre Offenheit soll das Tabu um reproduktive Medizin brechen.

Natalie Imbruglia spricht offen über ihren Weg zur Mutterschaft durch künstliche Befruchtung. Die 51-jährige Sängerin, die 2019 ihren Sohn Max Valentine zur Welt brachte, nutzte eine Samenspende , da sie zu diesem Zeitpunkt keinen Partner hatte.

In einem Interview mit Elizabeth Day im Podcast "How To Fail" beschreibt sie, dass der Prozess emotional sehr fordernd war und sie mit vielen Ungewissheiten zu kämpfen hatte. Sie erinnert sich an die schwierige Zeit des Wartens nach jedem Embryonentransfer, die jeweils zwei Wochen dauerte, bis ein Schwangerschaftstest möglich war. Diese Phase der Unsicherheit beschreibt sie als enorme psychische Belastung. Nach mehreren Versuchen wurde sie schließlich schwanger, was für sie ein lang ersehnter Moment des Glücks war.

Gleichzeitig dachte sie dabei sofort an andere Frauen, die noch auf ein positives Ergebnis warten. Imbruglia spricht auch über gesellschaftliche Vorurteile, insbesondere den Vorwurf, sie habe sich bewusst gegen eine Beziehung entschieden und sei der Meinung, eine Frau könne alles allein schaffen. Dazu stellt sie klar, dass dies nicht ihre Motivation war. Der Wunsch nach einem Kind sei unabhängig von einer ablehnenden Haltung gegenüber Männern entstanden.

Es sei vielmehr die biologische Uhr, die zu einer Entscheidung gezwungen habe. Sie betont, dass moderne Medizin eine einst nicht vorhandene Option biete und für sie eine Chance war, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Ihre Geschichte soll anderen Frauen in ähnlichen Situationen Mut machen und über die emotionalen Herausforderungen der reproduktiven Medizin aufklären





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