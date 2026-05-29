Natascha Ochsenknecht nach Schönheits-OP: Endlich wieder frischer Blick in den Spiegel

Natascha Ochsenknecht hat sich einer Halsstraffung und einem Mini-Lifting unterzogen. Nach einem Jahr voller Schicksalsschläge - Tod des Bruders, Verhaftung des Sohnes, Autounfall und Corona-Spätfolgen - wollte sie sich wieder frischer fühlen. Im BILD-Interview spricht sie über die Beweggründe und ihr neues Wohlbefinden.

Natascha Ochsenknecht (61) zeigt sich nach einer Schönheitsoperation mit strafferem Gesicht. In der finalen Folge der aktuellen Staffel von Diese Ochsenknechts , der erfolgreichsten Reality-Doku bei Sky, sehen die Zuschauer, wie die Mutter von Wilson, Jimi Blue und Cheyenne ihre Entscheidung trifft.

Natascha legte sich unters Messer, um ihrem Spiegelbild wieder frischer zu begegnen. Doch die Beweggründe sind tiefer: Sie erzählt im exklusiven BILD-Interview von einem Jahr voller Schicksalsschläge, die sie an ihre Grenzen brachten. Eigentlich begann 2025 für Natascha vielversprechend: Sie drehte in Istanbul für die Sport1-Sendung My Style Rocks und wurde gleichzeitig von den Sky-Kameras für Staffel 5 der Familienserie begleitet. Doch dann, so sagt sie, knallte ein Ding nach dem anderen rein.

Im April starb ihr Bruder Ingo (58) im Gefängnis. Die Geschwister hatten eine schwierige, aber liebevolle Beziehung, geprägt von der gemeinsamen Trauer um Ingos Tochter Emily, die 2017 nach einem Fenstersturz starb. Natascha erfuhr in Istanbul vom Tod ihres Bruders, konnte aber nicht richtig trauern - stattdessen bebte kurz darauf die Erde in der Türkei.

Im Juni folgten weitere Hiobsbotschaften: Ihr Sohn Jimi Blue wurde wegen einer unbezahlten Hotelrechnung am Hamburger Flughafen verhaftet und nach Österreich ausgeliefert, wo er eine Geldbuße von 18.000 Euro zahlen musste. Kurz vor Weihnachten erlitt Natascha einen Autounfall, bei dem ihr Wagen und ihr Körper schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Prellungen überall, dazu litt sie unter Corona-Spätfolgen, die Depressionen und Antriebslosigkeit verstärkten. In ihren eigenen Worten: Ich bin ein Mensch, der alles tut und alles gibt.

Aber ich ziehe immer die Arschkarte. Ich bin immer diejenige, die den Kopf hinhalten muss, wenn jemand in der Familie schlechte Laune hat und ein Opfer sucht. Ihr Blick in den Spiegel wurde zum Wendepunkt. Ich sah aus wie ein alter Truthahn, gesteht sie.

Die Konsequenz: ein Besuch beim Schönheitschirurgen. Es wurde eine Halsstraffung durchgeführt, Fett abgesaugt und ein Mini-Lifting für die Jawline, also die Kieferpartie. Natascha betont, dass sie weder Botox noch Hyaluron verwendet hat. Mir geht es nicht darum, jünger auszusehen, sondern frischer.

Und ich habe kein Problem mit meinem Alter, wie manche behaupten. So ein Schwachsinn. Die Operation verlief ohne Schmerzen, und obwohl noch Schwellungen vorhanden sind, fühlt sie sich bereits besser als je zuvor. Das Leben muss nicht immer wehtun, resümiert sie.

Die neuen Aufnahmen zeigen eine entspannte Natascha, die bereit ist, nach den Stürmen des vergangenen Jahres wieder durchzustarten. Ihre Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Geschichte in der nächsten Staffel von Diese Ochsenknechts fortsetzt





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