Die Aktivistin Natascha Sagorski wurde durch einen manipulativen Google-Maps-Eintrag bedroht. Der Fall zeigt die Lücken bei der digitalen Sicherheit und die Reaktion von Tech-Konzernen auf Hass.

Die deutsche Aktivistin und Autorin Natascha Sagorski, bekannt für ihren Einsatz gegen politischen Extremismus und für die Rechte von Frauen, hat nun öffentlich über schwere digitale Gewalt berichtet, die ihr Leben grundlegend erschütterte. Der Auslöser war ein manipulativer Eintrag bei Google Maps, der ihre private Wohnadresse fälschlicherweise als Entbindungsklinik ausweist und so eine direkte Gefahr für ihre Sicherheit darstellte. Dies ist ein drastisches Beispiel dafür, wie digitale Toolsmissbraucht werden können, um politische Gegner:innen zu bedrohen und einzuschüchtern.

Der manipulative Google-Maps-Eintrag

Die Bedrohung begann mit einer irritierenden WhatsApp-Nachricht, die Sagorski fragte, warum sie bei Google als Entbindungsklinik eingetragen sei. Bei einer Überprüfung durch Sagorski und ihren Mann stellte sich heraus, dass der Name der Aktivistin samt ihrer vollständigen Adresse und privaten Handynummer im Internet öffentlich einsehbar war. Dieser Eintrag war nicht nur falsch, sondern diente offenbar als Tarnung für reale Bedrohungen, da ungewohnte Männer in der Nähe ihres Hauses auftauchten, obwohl der Eingang sehr versteckt liegt und nicht zufällig zu finden ist.

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Abschottung und psychische Folgen

Der Vorfall hatte verheerende Auswirkungen auf das Leben der Familie Sagorski. Das eigene Zuhause, einst ein sicherer Ort, wurde zu einem Ort der Angst. Die Kinder durften nicht mehr unbeaufsichtigt im Garten spielen, und bei jedem Geräusch in der Nacht reagierten die Eltern mit Panik. Auch außerhalb der Wohnung fühlte sich Natascha Sagorski nicht mehr sicher, was für die sonst mutige Aktivistin eine neue und beunruhigende Erfahrung war. Die digitale Manipulation zerstörte somit nicht nur die Privatsphäre, sondern auch das fundamentale Sicherheitsgefühl.

Scheitern der offiziellen Stellen

Als Natascha Sagorski Hilfe suchte, scheiterte sie zunächst an der Inkompetenz großer Konzerne und der Staatsanwaltschaft. Die Organisation HateAid informierte Google über den falschen Eintrag und warnte vor der Gefahr, doch Google reagierte zunächst nicht. Auch die Polizei sah keinen Handlungsspielraum, da es keinen spezifischen Straftatbestand gab, der sich direkt gegen einen solchen falschen Eintrag richten ließ. Dies verdeutlicht die absurde Situation, in der Betroffene von digitaler Gewalt oft schutzlos ausgeliefert sind.

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Lösung durch politisches Netzwerk

Erst nachdem Natascha Sagorski in einem politischen Netzwerk auf Unterstützung gestoßen war, gelang es, den problematischen Eintrag von Google löschen zu lassen. Ohne diesen politischen Rückhalt und den damit verbundenen Druck auf den Tech-Konzern wäre die Angelegenheit wahrscheinlich nicht gelöst worden. Dies zeigt eine deutliche Ungleichheit auf, da die meisten Bürger:innen nicht über solche direkten Einflussmöglichkeiten auf große Technologieunternehmen verfügen, um ihre Rechte im digitalen Raum durchzusetzen.

Implikationen für die digitale Sicherheit

Der Fall von Natascha Sagorski offenbart schwerwiegende Probleme im Umgang mit digitaler Gewalt und Hass im Internet. Während HateAid als wichtige Anlaufstelle fungiert, bleibt das System der großen Tech-Plattformen oft reaktiv und träge. Die Tatsache, dass eine private Adresse als öffentliche Institution getarnt werden konnte, zeigt, wie leicht digitale Räume für reale Bedrohungen missbraucht werden können. Der Vorfall unterstreicht die Dringlichkeit, gesetzliche und technische Maßnahmen zu verschärfen, um politische Aktivist:innen und normale Bürger:innen besser vor solchen Formen der Einschüchterung zu schützen.