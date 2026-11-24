Sechs Wochen nach der Geburt ihres ersten Sohnes brach Nathalie auf in die Welt. Hier erzählt die inzwischen zweifache Mutter die Geschichte ihres Lebens, das sich nicht um Normen schert.

Sechs Wochen nach der Geburt ihres ersten Sohnes bricht Nathalie Nuerk auf in die Welt. Hier erzählt die inzwischen zweifache Mutter die Geschichte ihres Lebens, das keine Grenzen kennt..

Dazu eine Beziehung, in der schwerer emotionaler Missbrauch längst meinen Alltag bestimmte. Meine Rolle schien festzustehen: Opfer der Umstände ohne Aussicht auf Happy End. Dumm nur, dass niemand die Hauptdarstellerin gefragt hatte, ob sie bei diesem Drehbuch überhaupt mitspielen wollte. Meine Geburtsverletzungen waren gerade verheilt, als ich begriff, dass mir jede noch so ungewisse Zukunft lieber war, als noch einen Tag so weiterzumachen.

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Ich hatte keine Ahnung, wovon wir leben oder wo wir landen würden. Aber ich verließ meinen Partner. Und Deutschland gleich mit. Mit der Gewissheit, dass mein Sohn und ich eine andere Geschichte verdient haben.

Ob ich dafür Mut hatte? Keine Ahnung. Denn wer hätte ahnen können, dass aus dieser Flucht einmal 37 Länder auf vier Kontinenten werden? Dazu ein Geschwisterchen und ein eigener Beruf.

Ich war schon immer gut darin, Gedanken in Worte zu kleiden, und brachte mir unterwegs das professionelle Schreiben bei. Mit jedem Land wuchs auch meine Instagram-Community. Über meine Texte dort wurden Unternehmen und Magazine auf mich aufmerksam und fragten, ob ich auch für sie schreibe. So wurde aus meiner Leidenschaft für Worte mein Beruf.

Als Autorin und Texterin konnte ich überall arbeiten. Anfangs war das Geld trotzdem knapp. Also haben wir unterwegs immer wieder gegen Kost und Logis mitgeholfen. Mal fütterten wir auf einem Bauernhof die Tiere, mal bereitete ich in einem Gästehaus morgens das Frühstück für die Gäste vorMeinen Sohn zog ich auf mehreren Kontinenten groß.

Urlaub war das nie. Wäsche, Rechnungen, Einkäufe, Kinderkrankheiten. Dazu Visa. Auf Sansibar lernte ich meinen Partner kennen.

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Man zweiter Sohn kam zur Welt. Und plötzlich waren meine Jungs und ich zu dritt unterwegs. Unser Gepäck passte meist in einen Rucksack. Und mit jedem Land gerieten ein paar mehr Gewissheiten ins Wanken.

Darüber, wie Liebe aussieht. Wie Kinder aufwachsen sollten. Was Erfolg bedeutet. Ich sah Menschen, die ganz anders lebten als wir.

Deren Leben genauso gut oder schlecht funktionierte wie unseres. Nur anders.. Wir waren immer wieder Teil des Alltags der Menschen, denen wir begegnet sind. Europa.

Asien. Afrika. Amerika. Wir haben in einem Massai-Dorf übernachtet, ganz einfach und ohne jeden Komfort.

Und wir waren mit ihnen auf Safari. Zu Fuß. Wir entdeckten Löwenspuren, irgendwann standen wilde Giraffen zwei Meter vor uns. In Thailand haben wir auf Isomatten bei Menschen geschlafen, die wir unterwegs kennengelernt hatten.

Und in New York wohnten wir in der Bronx. Andere waren erstaunt, weil das eine der gefährlichsten Gegenden der Stadt sein soll. Davon haben wir nichts bemerkt. Wir haben die herzlichsten Menschen kennengelernt und standen abends gemeinsam am Grill.

Meine Söhne sprechen Englisch auf Muttersprachniveau. Gelernt haben sie überall, die Welt war ihr Klassenzimmer. Meine Kinder haben das Privileg, mit dem Wissen aufzuwachsen, dass Glück, Familie, Liebe und ein gutes Leben überall anders aussehen können. Ohne dass eine dieser Möglichkeiten die einzig richtige sein muss.

Aber auch Freiheit hat ihre Sehnsüchte. Deshalb ist Weihnachten in Deutschland bei der Familie jedes Jahr unser Highlight. Freiheit ist kein Versprechen auf ein unversehrtes Leben. Ich konnte entscheiden, wohin wir gingen.

Aber nicht, was uns dort erwartete. Über die schlimmste Nacht unseres Lebens spreche ich mit Erlaubnis meines Sohnes. Wir verbrachten sie während der Pandemie in einem lokalen Krankenhaus in Thailand. Wegen der nächtlichen Ausgangssperre haben wir es nur mit Mühe und Not überhaupt dorthin geschafft.

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Mein Sohn hatte zum zweiten Mal Dengue-Fieber, nachdem er sich Jahre zuvor auf Kuba infiziert hatte. Sein Fieber stieg auf 41,8 Grad. Paracetamol gab es dort weder als Saft noch als Infusion. Um sein Fieber irgendwie in den Griff zu bekommen, spritzten sie ihn aus Verzweiflung mit eiskaltem Wasser aus einem Gartenschlauch ab.

Er wurde blau und zitterte am ganzen Körper. Wir alle wussten, dass es keine andere Möglichkeit gab. Also stand ich daneben, während mein Kind mich anflehte, dass es aufhört. Und ich betete, dass sein kleines Herz das übersteht.

Wir mussten die Nacht abwarten, während mein Sohn immer apathischer wurde, bis er schließlich nicht mehr ansprechbar war. Irgendwann saß ich an seinem Bett und verabschiedete mich. Ich sagte ihm, dass er nicht weiterkämpfen müsse, wenn seine Kraft nicht mehr reiche. Dass ich ihn liebe.

Und dass ich ihn auf diesem Weg begleiten würde. Nie habe ich eine bedingungslosere Liebe empfunden und nie größere Angst. Am nächsten Morgen kam er endlich ins internationale Krankenhaus. Die Ärzte rissen ihn mir aus den Händen, um ihn zu stabilisieren.

In dem Moment, als er in Sicherheit war, brach ich zusammen. Ich hatte mein eigenes Fieber nicht einmal bemerkt. Auch ich hatte Dengue und schwere Blutungen, brauchte Transfusionen. Zwei Wochen Erinnerung fehlen mir bis heute.ist Autorin, Texterin, Kreativstrategin und Mentorin.

Sie schreibt für Magazine und entwickelt Ideen, Konzepte und Texte für Unternehmen und Marken. Auf Instagram teilt sie ihr Leben, als Mentorin gibt sie ihr Wissen an Frauen weiter, damit auch sie ihre Geschichte selbst in die Hand nehmen (Als reisende Selbstständige hatte ich keine Krankschreibung, keine Lohnfortzahlung, kein Krankengeld. Ohne Arbeit kein Einkommen. Genau in diesem Moment organisierte meine Instagram-Community eine Spendenaktion.

Fremde Menschen schenkten mir zwei Monate, in denen ich gesund werden durfte, ohne Existenzangst. Ausgerechnet Instagram, diese vermeintliche Scheinwelt aus Cremes und Filtern, wurde wortwörtlich zu einem sozialen Netzwerk. So schenkte mir die schlimmste Erfahrung meines Lebens die schönste Gewissheit: Die Welt ist ein guter Ort. Trotz allem.

Vielleicht war ich deshalb mit meinen Kindern unterwegs oft weniger einsam als früher in Deutschland, umgeben von Freunden in ihren Hamsterrädern. Auf Kuba fütterte mich unsere alte Vermieterin stundenlang mit Suppe, Löffelchen für Löffelchen, weil ich durch meine erste Dengue-Erkrankung kaum etwas bei mir behalten konnte. Ich hatte in diesem Land keine Familie. Und trotzdem saß da eine Frau, die sich um mich kümmerte, als wäre ich ihre Tochter..

Es sind die Begegnungen, die einen fremden Ort zu einem Zuhause machen. Ob wir eines Tages irgendwo Wurzeln schlagen? Vielleicht. Meine Söhne werden größer, unsere Bedürfnisse verändern sich.

Ich bin durch die Welt gereist und bei mir selbst angekommen. Damals in Berlin hätte ich mir gewünscht, es gäbe einen weniger schmerzhaften Weg, zur Hauptfigur meines Lebens zu werden. Aber wenn mich diese Reise eines gelehrt hat, dann, dass ich nicht darauf warten muss, bis jemand mein Happy End schreibt. Er ist Teil unseres exklusiven Angebots für registrierte Nutzer:innen. Du kannst ihn lesen, sobald du dich angemeldet hast.