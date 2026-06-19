Nathalie Pohl schwimmt als erste Person allein um Capri und stellt Weltrekord auf

Die deutsche Extremschwimmerin Nathalie Pohl hat die Insel Capri ohne Unterbrechung und als erster Mensch im Alleingang umrundet. Für die 18 Kilometer lange Strecke benötigte sie 4 Stunden und 8 Minuten, was als offizieller Weltrekord anerkannt wird. Dies markiert einen weiteren Höhepunkt in ihrer außergewöhnlichen Karriere, die bereits die Vollendung der Ocean's Seven und den Weltrekord über die Straße von Gibraltar umfasst. Der Artikel beleuchtet zudem ihre gefährliche Erfahrung von 2015 und ihr soziales Engagement für die Schwimmausbildung von Kindern.

Die deutscheExtremschwimmerin Nathalie Pohl hat einen neuen Meilenstein gesetzt: Sie schwamm allein und ohne Unterbrechung um die italienische Insel Capri . Die etwa 18 Kilometer lange Strecke bewältigte die 31-jährige Athletin in einer Zeit von 4 Stunden und 8 Minuten.

Dieser Erfolg wird als erstmalige Umrundung Capris im Alleingang als offizieller Weltrekord anerkannt. Ihr Rekordversuch begann am frühen Freitagmorgen um 5:26 Uhr. Pohl startete bei guten Wetterbedingungen und wurde von einem Bootsteam begleitet, zu dem auch ein offizieller Beobachter der Marathon Swimming Federation (MSF) gehörte, der die Bestleistung nun zertifizieren wird. Kurz nach 9:30 Uhr erreichte Pohl das Ziel und wurde ihrer Leistung entsprechend mit einer Capri-Sun-Getränkeverpackung belohnt - eine humorvolle Anspielung auf den Namen der Insel.

Dies ist nicht Pohls erste große Schwimmleistung. Bereits im Oktober 2025 hatte sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Andy Donaldson die Insel Ibiza umrundet. Für die 104 Kilometer lange Strecke rund um die Baleareninsel benötigten die beiden als Staffel fast 31 Stunden, wobei sie sich alle zwei Stunden im Wasser ablösten. Pohl ist zudem die erste deutsche Frau, die die sieben anspruchsvollsten Meerengen der Welt, die sogenannten Ocean's Seven, erfolgreich durchschwommen hat.

Diese Herausforderung gilt als das Freiwasserschwimm-Pendant zu den Seven Summits im Bergsteigen und umfasst Strecken zwischen 14 und 44 Kilometern auf fünf Kontinenten. Weltweit gelang dies vor Pohl nur 33 Menschen.

Darüber hinaus hält sie für die Straße von Gibraltar den女人 Weltrekord, wo sie die Strecke in 2 Stunden und 53 Minuten als schnellste Frau aller Zeiten absolvierte. Die dunkle Seite dieser Extremsportarten erlebte Pohl 2015 bei ihrem ersten Ärmelkanal-Versuch. Damals musste sie nach etwa elf einhalb Stunden im Wasser ihren Schwimmversuch vorzeitig beenden. Sie war zu nah am Begleitboot geschwommen und hatte über viele Stunden hinweg Abgase eingeatmet.

Zudem verschluckte sie große Mengen Salzwasser und litt unter Unterkühlung. Ihr Vater, der Unternehmer Andreas Pohl, zog sie schließlich aus dem Wasser. Sie musste wochenlang auf der Intensivstation behandelt werden; ihre Lunge musste ausgepumft werden. Rückblickend sagt sie über diesen Vorfall: Da habe ich darüber nachgedacht, dass es auch anders hätte ausgehen können.

Aber das hat mich nie davon abgehalten, diesen Sport auszuüben. Das ist meine große Leidenschaft. Pohl schwimmt seit ihrem fünften Lebensjahr und war in ihrer Jugend auch bei Deutschen Meisterschaften am Start. Später spezialisierte sie sich auf Freiwasserschwimmen.

Über ihre sportliche Karriere hinaus engagiert sie sich als Botschafterin dafür, dass Kinder Schwimmen lernen. Zu diesem Zweck veröffentlichte sie das Kinderbuch Nanami - Schwimm dich mutig. Bei der Ibiza-Umrundung sammelten Pohl und Donaldson zudem Spenden für die Förderung der Schwimmfähigkeit bei Kindern; insgesamt kamen über 147000 Euro zusammen





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