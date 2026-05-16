Nathaniel Brown: Bundesliga-Finale und WM-Ticket-Bühne

Nathaniel Brown, ein Linksverteidiger der Eintracht, hat die große WM-Ticket-Bühne vor Stuttgart. Nur fünf Tage später nominiert Bundestrainer Nagelsmann seinen endgültigen Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Es könnte sein letztes Spiel im Eintracht-Trikot werden, aber auch ein versöhnlicher Saisonabschluss.

Für Nathaniel Brown (22) geht es am Samstag um seinen ganz großen Traum! Beim Bundesliga-Finale gegen Stuttgart (15.30 Uhr) bekommt der Eintracht-Linksverteidiger noch einmal die große WM-Ticket-Bühne.

Nach BILD-Informationen wird im Stadion erwartet. Brisant: Nur fünf Tage später nominiert der Bundestrainer seinen endgültigen Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli).

Ausgerechnet jetzt kommt es noch mal zum direkten Duell mit Stuttgarts Maximilian Mittelstädt (29). Hinter Leipzig-Star David Raum (28) kann voraussichtlich nur noch ein weiterer Linksverteidiger mit zur WM fahren. Klar ist: Brown geht mit Vorteilen in dieses letzte Casting! Der Frankfurter spielte eine starke Saison, überzeugte bei seinem DFB-Debüt und war bei den vergangenen beiden Lehrgängen dabei.

Intern gilt er deshalb als Favorit auf das WM-Ticket – auch, weil Nagelsmann kurz vor einem großen Turnier möglichst wenig an seiner Hierarchie verändern will. Gegenüber SPORT BILD verrät Brown über ein ominöses Rollengespräch mit dem Bundestrainer beim letzten Lehrgang: "Das bleibt zwischen dem Trainer und mir, dazu möchte ich nichts sagen. Es war auf jeden Fall ein gutes Gespräch. Ich bin zufrieden mit meiner Rolle – mir ist vor allem wichtig, überhaupt dabei zu sein.

Ich hoffe, dass es klappt. Natürlich will ich spielen, aber allein Teil dieses Turniers zu sein, wäre schon etwas sehr Besonderes.

". Jetzt will Brown vor der Nominierung noch mal einen Top-Eindruck hinterlassen. Und den letzten Schritt Richtung WM gehen. Klar ist aber auch: Es könnte Browns letztes Spiel im Eintracht-Trikot werden.

Zahlreiche europäische Top-Klubs beobachten den Nationalspieler – darunter Real Madrid, Barcelona und Arsenal. Eintracht fordert rund 65 Millionen Euro Ablöse. Ein Verbleib gilt aktuell als unwahrscheinlich. Nur wenn kein Interessent Brown ausreichend Spielzeit garantieren kann, könnte Frankfurt noch hoffen.

Besonders bitter für Eintracht: Aus bis zu 13 möglichen WM-Fahrern könnten am Ende wohl nur sechs Frankfurter bei dem Turnier dabei sein. Brown wäre damit einer der wenigen großen WM-Gewinner der Hessen. Zu den Frankfurtern mit guten WM-Chancen zählen aktuell noch Arthur Theate (25, Belgien), Aurèle Amenda (22, Schweiz), Ellyes Skhiri (31, Tunesien), Farès Chaïbi (23, Algerien), Ritsu Doan (27, Japan) – und eben Brown





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