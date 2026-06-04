Der Nationalspieler Nathaniel Brown äußert sich auf der DFB-Pressekonferenz in den USA zu den Gerüchten um sein Engagement bei Bayern München und dem Konkurrenzkampf im Team. Er betont, dass er sich auf die WM konzentriert und von den Gerüchten nicht beeinflusst wird.

DFB-Star Nathaniel Brown spricht auf der DFB-Pressekonferenz in den USA . Der Nationalspieler äußert sich zu den Gerüchten um sein Engagement bei Bayern München und dem Konkurrenzkampf im Team.

Er betont, dass er sich auf die WM konzentriert und von den Gerüchten nicht beeinflusst wird. Brown freut sich auf das Turnier und die Tage in den USA, wo er von vielen Fans begrüßt wird. Er nennt die Atmosphäre 'verrückt' aber macht sehr viel Spaß. Der DFB begrüßt die Medienvertreter zur Pressekonferenz, die jedoch um eine Stunde verschoben wird





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