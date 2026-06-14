Nathaniel Brown ist bereit, sowohl das WM-Debüt für Deutschland zu spielen als auch einen Mega-Transfer nach Bayern München abzuschließen. Nach intensiven Gesprächen zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München könnte er nach dem WM-Spiel gegen Curaçao in München unterschreiben. Der Deal könnte ihn zum teuersten Linkverteidiger der Fußballgeschichte machen.

Wechsel morgens oder spätestes Warten kann für Nathaniel Brown beinahe unbeschreiblich sein. Der 23‑jährige Außenverteidiger von Eintracht Frankfurt steht beim Auftakt der Frauen Weltmeisterschaft gegen Curaçao an seinem ersten Einsatz auf höchstem Niveau - und soll laut erfahrenen Berichten direkt in der Startelf des Bundestrainers Julian Nagelsmann vertreten sein.

Doch nicht nur sportlich erwartet ihn ein Höhepunkt seiner Laufbahn. Parallel entwickelt sich hinter den Kulissen ein enormer Transfer, bei dem Bayern München den jungen Verteidiger einrichten will. Beide Clubs befinden sich auf den letzten Metern und es wirkt, als sei die Entscheidung schon unvermeidbar. Die Bundesliga‑Kultur vereint sich in einer Neuausrichtung für den Spielplatz in München und das nächste Kapitel im Leben des jungen Spielers.

Die Verhandlungen wurden bereits in die entscheidende Phase geführt. Sportvorstand Max Eberl von Bayern und Frankfurts Sportchef Markus Krösche haben sich auf ein Gesamtpaket in Höhe von rund 55 Millionen Euro verständigt. Nur die genaue Aufteilung zwischen einer Fixabgabe und leistungsabhängigen Bonuszahlungen steht noch aus. Frankfurt würde einen möglichst hohen Garantiebetrag fordern, Bayern bevorzugt hingegen ein größeres Bonus‑Modell.

Aus dem Umfeld der Gespräche hat sich ein Modell ankündigt, bei dem Brown 50 Millionen Euro Sockelabbau plus fünf Millionen Euro als Kombinationsboni verhandeln könnte. Sollte dieser Deal zustande kommen, wäre Brown damit Amazon. Für einen comparativ niedrigen europäischen Transfer wäre er ein der teuersten Linkverteidiger aller Zeiten. In der internationalen Geschichte wurden bislang nur begehrteste Ablösebeträge für Marc Cucurella bei Chelsea und Benjamin Mendy bei Manchester City überschritten.

Aus den Gesprächen geht hervor, dass ein Abbruch der Verhandlungen kaum mehr zu glauben sei. Frankfurt hat bereits signalisiert, dass dem Wechsel nach München keine Hürden in den Weg gelegt werden. Bayern plant den Neuvertrag ebenso entschieden - nicht nur zu dem Finalspiel gegen Curaçao, sondern mit der Massnahmen für den obligatorischen Medizincheck in den USA. Sobald die Transferformalitäten in den USA abgeschlossen sind, kann Brown dann einen langfristigen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Damit würde er innerhalb weniger Tage zwei bedeutende Meilensteine feiern - das erste WM‑Debüt für Deutschland und die Annahme eines Gnädigen Vertrags bei Bayern - und einen signifikanten Schritt nach vorn in seine Karriere schicken. Werden die beiden Bundesliga‑Giganten einen gewaltig hohen Transfer für den jungen Verteidiger abschließen, verspricht der Deal, den Stefan Kumm vorbereiten, des Graduelles in der Laketrk Saang, das den doping üerz hingerfug.





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