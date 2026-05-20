Nathaniel Brown v.a. Robin Koch und Jonathan Burkardt? Eintracht Frankfurt-Stars verpassen WM-Nominierung

Nachdem die WM 2022 bereits Mario Götze und Kevin Trapp mit einem Bundesliga- clínicos für die deutsche Nationalmannschaft sorgten, sind sogar die Frankfurter erneut anscheinend bei der WM vertreten – doch wohl nur mit einem Spieler. Denn während die Freude bei Eintracht Frankfurt groß ist, ist es für einige Stars ausgewichen. Unter anderem für Robin Koch und Jonathan Burkardt nicht nominiert.

Bei Eintracht Frankfurt ist die Freude über die WM-Nominierung von Nathaniel Brown groß. Nachdem schon bei der WM 2022 Mario Götze und Kevin Trapp als Frankfurter zum DFB-Kader gehörten, sind die Hessen auch vier Jahre später wieder vertreten – diesmal aber wohl nur mit einem Spieler.

Denn: Während für Brown der große Traum in Erfüllung geht, ist er für einen Teamkollegen geplatzt. Nach BILD-Infos. gehören Robin Koch und Jonathan Burkardt nicht zum 26-Mann-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM in Katar. Koch hatte zu oft mit sich selbst und ebenfalls wankenden Kollegen zu kämpfen. Die generell instabile Lage bei der Eintracht – auch unter Ex-Trainer Albert Riera –, tat ihr Übriges.

Dass Koch mit der Absage rechnen musste, macht die Enttäuschung natürlich nicht kleiner. Noch bei der Heim-EM und im Jahr danach hatte er seinen Platz im DFB-Aufgebot sicher. Nagelsmann schätzt Kochs Professionalität und seine Bereitschaft, sich dem Team unterzuordnen – in diesem Jahr aber sind einfach zu viele Konkurrenten an ihm vorbeigezogen. Gilt das Gleiche auch für Teamkollege Jonathan Burkardt?

Eine Nominierung des Stürmers auf den letzten Drücker käme jedenfalls sehr überraschend. Burkardt durfte unter Riera zuletzt kaum spielen – und stand am Dienstagabend noch beim Freundschaftsspiel der Eintracht gegen Rot-Weiss Frankfurt (7:0) auf dem Platz. Bei ernsthaften WM-Hoffnungen hätte der Top-Torjäger wohl gefehlt...





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