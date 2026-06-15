Nationalen Spiele der Special Olympics 2026 in Deutschland

Die Nationalen Spiele der Special Olympics 2026 finden in Deutschland statt. Die Eröffnungsfeier kann heute live im Stream verfolgt werden. Die Übertragung dauert rund zwei Stunden.

Die Nationalen Spiele der Special Olympics 2026 finden in Deutschland statt. Die Eröffnungsfeier kann heute live im Stream verfolgt werden. Dabei wird eine bunte Mischung aus Musik, Performance, Sport begeisterung und dem klassischen Special-Olympics-Zeremoniell mit der Parade der Athleten erlebt.

Die Übertragung dauert rund zwei Stunden. Über 4.000 Athleten aus ganz Deutschland feiern den Auftakt zu sechs Tagen voller Wettbewerbe und inklusiver Begegnungen. Die Feier markiert den offiziellen Start der größten inklusiven Multisport-Veranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland. Mit rund 4.400 Athleten in über 20 Sportarten ist das Event das Highlight des Jahres für Inklusion und Sport.

Vom 15. bis 20. Juni 2026 wird das Saarland zur Bühne für das größte inklusive Sportevent. Neben Wettbewerben in 27 Sportarten gibt es zahlreiche Mitmach-Angebote für alle. Die Spiele finden dezentral im ganzen Bundesland statt und sind für Zuschauerinnen und Zuschauer größtenteils kostenlos zugänglich





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