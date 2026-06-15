Die Nationale Spiele Saarland 2026 wurden am Freitagabend in Saarbrücken eröffnet. Ein spektakulärer Fallschirmsprung und ein inklusiver Tanz sorgten für Stimmung. Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer eröffnete die Spiele, während Mr-President-Sängerin T-Seven live auf der Bühne sang.

Nationale Spiele Saarland 2026 für eröffnet. Vorher gab’s eine bunte Show des größten inklusiven Sport -Events in Deutschland – und einen spektakulären Fallschirmsprung . Keine zehn Minuten lief die Eröffnungsfeier im Saarbrücker Ludwigsparkstadion, da landeten drei Fallschirmspringer auf dem Rasen.

Einer davon ist ein ehemaliger deutscher Weltmeister: Eberhard Gienger (74). Der Und nicht das erste Mal, dass Gienger live im TV (Sky, SR und HR übertrugen die Eröffnungsfeier) mit einem Fallschirm landete. Bei "Wetten, dass ...

" behauptete Gienger 1991, er könne aus einem Hubschrauber springen, mit seinem Fallschirm auf einem Reck landen und einen Salto schlagen. Klappte nicht. Anders als sein Auftritt im Ludwigspark. Gienger winkte freundlich zu den Zuschauern, faltete seinen Schirm zusammen und verschwand in den Katakomben.

Weiteres Highlight der Eröffnung: Mr-President-Sängerin T-Seven performte ihren Hit "Coco Jamboo" live auf der Bühne. Der Song rauschte Mitte der 90er-Jahre durch die Charts, bekam sogar einen Echo.

"Vielen Dank an euch! Ihr seid großartig!

", rief T-Seven den Athletinnen und Athleten zu. Zugabe gab’s trotzdem keine. Macht nichts, weil es Schlag auf Schlag geht. Ministerpräsidentin Rehlinger eröffnete die Spiele, die Saarbrücker Tanzwelt, eine inklusive Tanzgruppe, sorgte für ordentlich Stimmung.

Der Gipfel der Eröffnung: das Entzünden der Special-Olympics-Flamme. Das übernehmen die beiden saarländischen Athleten Hanna Hohe und Jesse Veit. Sie die Special-Olympics-Athletin, er der Unified-Partner, gemeinsam Teil eines inklusive





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