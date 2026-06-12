Nationalhymnen-Debatte: Marsch und Pochettino im Vergleich

Jesse Marsch und Mauricio Pochettino haben sich zur Nationalhymne der USA geäußert. Während Marsch berichtet, dass er US-Spieler zum Singen bewegen musste, lehnt Pochettino das Mitsingen ab. Ein Blick auf die unterschiedlichen Haltungen vor der WM.

Das Singen der Nationalhymne ist rund um die US-Nationalmannschaft aktuell ein wichtiges Thema. Ex-Co-Trainer Jesse Marsch gab nun interessante Einblicke. Der ehemalige Co-Trainer der US-amerikanischen Nationalmannschaft, Jesse Marsch , hat verraten, dass er die amerikanischen Spieler manchmal "anflehen" musste, die Nationalhymne zu singen.

Das erklärte der 52-Jährige, der mittlerweile Cheftrainer Kanadas ist, auf einer Pressekonferenz im Vorfeld des WM-Auftaktspiels seiner Mannschaft gegen Bosnien und Herzegowina. Dabei zieht er einen Vergleich zur kanadischen Nationalmannschaft: "Jeder einzelne dieser Jungs ist durch und durch Kanadier", sagte er.

"Sie singen die Nationalhymne, sie schmettern sie aus voller Kehle, weil sie dem Land zeigen wollen, wie stolz sie darauf sind, hier zu sein, Kanadier zu sein und zu repräsentieren, wofür. " Marsch, der unter anderem auch RB Leipzig und Leeds United trainierte, war zwischen 2010 und 2011 unter Bob Bradley Co-Trainer der US-Boys. Bei der WM 2010 erreichte das Team die K.-o. -Runde, schied dort allerdings bereits im Achtelfinale mit 1:2 nach Verlängerung gegen Ghana aus.

Nicht nur damals war die Nationalhymne der USA ein Thema bei einer WM. Vor kurzem hatte Mauricio Pochettino, der aktuelle Trainer der Nationalmannschaft, angekündigt, dass er die Hymne nicht mitsingen werde. Er erklärte: "Ich repräsentiere die USA nur durch den Sport. Dafür werde ich bezahlt.

Die Hymne zum Beispiel - ich werde sie nicht mitsingen. Aber ich werde alles geben, um das Land würdig zu vertreten.

" Diese Aussage des 54-Jährigen sorgte für Diskussionen, insbesondere vor dem Hintergrund der bevorstehenden Weltmeisterschaft, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird. Innenpolitisch und international steht das WM-Gastgeberland wegen zahlreicher Skandale und Debatten unter Druck. Vor diesem Hintergrund möchte der 54-Jährige seine Mannschaft abschirmen: "Wir sind alle sensibel gegenüber Ungerechtigkeit in der Welt. Niemand will Gewalt, alle wollen, dass alle glücklich sind, genug zu essen haben.

Aber unsere Aufgabe ist es, ein Team auf eine WM vorzubereiten.

" Pochettino, der ursprünglich aus Argentinien stammt und seit Jahren in den USA lebt und arbeitet, versucht somit, eine klare Trennlinie zwischen seiner persönlichen Haltung und seiner beruflichen Verantwortung zu ziehen. Währenddessen betont Marsch die tiefe Verbundenheit der kanadischen Spieler mit ihrer Nation, die sich im leidenschaftlichen Singen der Hymne Ausdruck verleiht.

Dieser Kontrast zwischen der kanadischen und der US-amerikanischen Herangehensweise wirft Fragen nach der Rolle von Nationalstolz und Patriotismus im modernen Sport auf, besonders im Kontext einer globalen Veranstaltung wie der Weltmeisterschaft, die in drei nordamerikanischen Ländern ausgetragen wird. Die Diskussionen zeigen, wie komplex das Verhältnis von Athleten und Trainern zu nationalen Symbolen sein kann, insbesondere in einer Zeit, in der Fragen von Identität, Zugehörigkeit und politischem Engagement im Sport immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.

Beide Trainer versuchen auf ihre Weise, ihre Mannschaften zu führen und auf das bevorstehende Turnier vorzubereiten, während sie gleichzeitig mit den unterschiedlichen Erwartungen und Haltungen innerhalb ihrer Teams und der Gesellschaft umgehen müssen





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