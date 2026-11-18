Dänemark scheidet aus der Nations League aus. Albert Grønbaek ist fit, während Fans Coach Brian Riemer kritisieren. Norwegen gewinnt mit Haaland und Ødegaard.

Die dänische Nationalmannschaft musste nach einem enttäuschenden Abschied aus der Nations League bittere Realitäten akzeptieren. Trotz eines überzeugenden 4:1-Siegs in Portugal scheiterte das Team von Verbandscoach Brian Riemer letztlich am letzten Spieltag. Die dramatische 2:3-Niederlage gegen den skandinavischen Rivalen Norwegen bedeutete das Aus im Wettbewerb und löste bei Teilen der Fans direkten Unmut aus.

Rückschlag für Dänemark im Gruppenfinale

Die Niederlage gegen Norwegen war der entscheidende Faktor für das frühe Ausscheiden Dänemarks aus der Nations League. Obwohl der Sieg in Portugal als Statement galt, reichte das Ergebnis nicht, um den Aufstieg oder die Sicherung eines Platzes zu gewährleisten. Der direkte Vergleich und die Punktebilanz gegen die Skandinavier waren hier das entscheidende Kriterium. Die Frustschale bei den Anhängern der Roten Mannschaft ist daher groß, da die Leistung im letzten Spiel nicht dem Niveau des Portugal-Spiels entsprach.

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Vor diesem Hintergrund stehen die Verantwortlichen unter Druck. Erste Stimmen aus der Öffentlichkeit fordern bereits die Entlassung von Nationaltrainer Brian Riemer. Der 48-Jährige muss sich nach diesem misslungenen Abschluss der Gruppenphase mit der Kritik auseinandersetzen. Die Enttäuschung ist spürbar, da die Erwartungen an die Mannschaft hoch waren und das Potenzial für mehr vorhanden schien. Die aktuelle Situation erfordert nun eine schnelle Reaktion der Verantwortlichen im dänischen Fußballverband.

Grønbaek kehrt verletzungsfrei zurück ins Kader

Ein heller Fleck in der sonst negativen Bilanz ist die Rückkehr von HSV-Profi Albert Grønbaek. Der 25-jährige Linksverteidiger hatte in der vergangenen Länderspielpause Probleme, als er sich im September einen Muskelfaserriss zuzog. Diese Verletzung führte zu mehreren Wochen Ausfallzeit, die er jedoch konsequent in der Rehabilitation überwand. Grønbaek konnte sich erfolgreich zurückarbeiten und ist nun wieder einsatzfähig.

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In der aktuellen Pause zeigte er seine Fitness, indem er beim 4:1-Sieg in Portugal nicht im Kader stand, aber beim Spiel gegen Norwegen für die vollen 90 Minuten auf der Bank saß. Er verließ das Feld ohne bekannte neue Verletzung. Diese Gesundung ist für die HSV-Trainer ebenso wichtig wie für die Nationalmannschaft, da Grønbaek eine zentrale Rolle im defensiven Mittelfeld der Nationalmannschaft einnimmt. Seine Verfügbarkeit erhöht die Tiefe der Personaldecke für zukünftige Wettbewerbe.

Die Rückkehr von Grønbaek fällt mit dem Erfolg anderer dänischer Spieler im Ausland zusammen. Teamkollege Sander Tangvik, der als 23-jähriger Ersatzkeeper agiert, und David Møller Wolfe, der als 24-Jähriger linksverteidigende Aufgaben übernimmt, stehen ebenfalls zur Verfügung. Insbesondere Møller Wolfe zeigte beim Spiel gegen Norwegen Qualität. Er wurde nach knapp einer Spielzeit beim Stand von 1:2 eingewechselt und trug dazu bei, dass seine Mannschaft das Spiel noch drehen konnte.

Haaland und Ødegaard entscheiden das norwegische Spiel

Die Niederlage Dänemarks wurde durch einen starken Auftritt Norwegens besiegelt. Die norwegische Elf drehte das Spiel gegen Ende noch und sicherte sich mit dem 3:2-Sieg wichtige Punkte. Zwei Superstars der Liga in England sorgten für die Wende. Erling Haaland und Martin Ødegaard erzielten die entscheidenden Treffer, die das Blatt wendeten. Ihre Präsenz im Angriff war der Schlüsselfaktor für den Erfolg der Skandinavier.

Der Sieg gegen Dänemark war für Norwegen mehr als nur drei Punkte in einem Freundschaftsspiel oder einem Gruppenlauf. Es zeigte die Stärke des norwegischen Kaders, der sowohl durch talentierte Jungstars als auch durch erfahrene Profis geprägt ist. Für die dänische Mannschaft ist die Pleite ein Warnsignal. Sie müssen analysieren, warum sie in der Schlussphase so verwundbar war, obwohl sie lange Zeit das Spiel kontrollierte.

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Erfolge für weitere HSV-Profis im internationalen Geschäft

Neben den Hauptdarstellern im dänisch-norwegischen Duell gab es weitere noteworthy Leistungen von Spielern mit HSV-Bezug. Alexander Røssing-Lelesiit, der 19-jährige Mittelfeldspieler, kam zu seinem zweiten Einsatz für Norwegens U21. Er absolvierte 30 Minuten beim 0:1 gegen Portugal und sammelt so wertvolle internationale Erfahrung auf junger Ebene.

Die Erfolge der HSV-Profis erstrecken sich jedoch über alle Altersklassen und Nationalteams hinweg. Daniel Elfadli, der aktuell an Linz verliehen ist, stand für Libyen in den Spielen gegen Tunesien in der Startelf. Libyen gewinnt zwar mit 2:0, verliert das Rückspiel mit 1:1, doch Elfadlis Rolle war zentral. Seine Einsatzminuten sind wichtig für die Qualifikationsbemühungen des nordafrikanischen Teams.

Auch Hannes Hermann, der an Regensburg verliehene Torwart, erhielt neue Aufgaben. Der 21-Jährige saß als Ersatztorwart erstmals bei der deutschen U21 auf der Bank. Dies zeigt, dass der HSV-Verband weiterhin im Fokus internationaler Talentsichtung steht. Im Frühjahr steht für die Komoren die Afrika-Cup-Qualifikation an, wo ein Spieler wieder durchspielte. Er ist mit seiner Mannschaft nur noch einen Sieg von der erfolgreichen Qualifikation entfernt, was die Spannung im internationalen Juniorenbereich weiter erhöht.