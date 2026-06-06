Nationalmannschaft: Stammplätze noch offen - Nagelsmann zufrieden nach Testspiel

Eine Woche vor dem WM-Auftakt ist beim deutschen Nationalteam noch nicht alles klar. Die Kader-Tickets sind zwar vergeben, doch die Stammplätze sind noch nicht sicher. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich nach dem Testspiel gegen Finnland zufrieden gezeigt: 'Es war wichtig, sich gut aus Deutschland zu verabschieden, nochmal ein paar Tore zu erzielen und die Fans mitzunehmen. Ich habe sehr viele gute Dinge gesehen, insgesamt können wir noch mehr an unsere Stärken glauben und müssen nicht so schnell ungeduldig werden.'

Eine Woche vor dem WM-Auftakt ist beim deutschen Nationalteam noch nicht alles klar. Die Kader-Tickets sind zwar vergeben, doch die Stammplätze sind noch nicht sicher.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich nach dem Testspiel gegen Finnland zufrieden gezeigt: 'Es war wichtig, sich gut aus Deutschland zu verabschieden, nochmal ein paar Tore zu erzielen und die Fans mitzunehmen. Ich habe sehr viele gute Dinge gesehen, insgesamt können wir noch mehr an unsere Stärken glauben und müssen nicht so schnell ungeduldig werden.





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