Nationalmannschaft Wechsel: Matteo Palma für Italien, Tresoldi bleibt bei DFB U21

Matteo Palma wechselt zur italienischen A-Nationalmannschaft, Nicolò Tresoldi verzögert seine Entscheidung für die deutsche U21. Details zum Dual-Status der Talente.

Die Debatte um die Nationalmannschafts-Wahl doppelter Staatsbürger prägt die letzten Monate im deutschen und italienischen Fußball. Während der umjubelte Stürmer Nicolò Tresoldi vom FC Brügge die Teilnahme an der Europameisterschaft mit der deutschen U21 im kommenden Sommer priorisiert, hat Matteo Palma seine Weichen bereits gestellt. Der 18-jährige Abwehrspieler aus Berlin hat beim Weltverband FIFA den Verbandwechsel vollzogen und wurde vom italienischen Nationaltrainer Roberto Mancini erstmals für die Squadra Azzurra nominiert.

Matteo Palma Nominiert Für Italien

Roberto Mancini bestätigte diese Entwicklung am Montag in der Verbandszentrale in Coverciano. Er betonte, dass es viele Spieler mit doppelter Staatsangehörigkeit gebe, die von allen Verbänden verfolgt würden. Mancini ist überzeugt, dass Palma ein sehr guter Spieler werden kann. Der 1,95 Meter große Innenverteidiger, geboren im Jahr 2008, ist der Sohn eines italienisch-österreichischen Vaters und einer deutschen Mutter mit kamerunischen Wurzeln. Bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr wuchs er in Berlin auf und erhielt seine fußballerische Grundausbildung bei Hertha BSC.

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Palma betont weiterhin seine emotionale Bindung an die deutsche Hauptstadt. Er verwies darauf, dass seine Mutter, sein Bruder und viele Freunde weiterhin dort leben. Dennoch wohnt er seit vier Jahren bei seinem Vater in Italien. Dort etablierte er sich bei Udinese Calcio in kürzester Zeit zu einem hochbegehrten Innenverteidiger. Sein Profidebüt im Pokal gab er mit sechzehn Jahren. Der erste Einsatz in der Serie A folgte im Jahr 2025, ebenfalls unter Trainer Kosta Runjaić. Mittlerweile ist er fest im Team verankert.

Diese rasante Karriereentwicklung ist in der erfahrungsbetonten italienischen Liga für einen achtzehnjährigen Defensivspieler nahezu eine Sensation. Die schnelle Aufwärtsbewegung bei seinem Klub diktierte auch seinen Zeitplan. Noch im September erklärte Palma dem Journalisten Gianluca Di Marzio, er habe als Kind beide Trikots getragen. Er habe sowohl mit dem italienischen als auch mit dem deutschen und österreichischen Verband Kontakt gepflegt. Damals war die Zeit für eine finale Entscheidung noch nicht gekommen.

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Nur zwei Monate später hat sich die Lage jedoch geändert. Palma hat sich nun eindeutig für Italien entschieden. Sein Debüt für die A-Nationalmannschaft könnte in der Nations League gegen Frankreich oder gegen Belgien stattfinden. Beide Spiele sind an Donnerstagen und Sonntagen angesetzt, jeweils um 20.45 Uhr. Für den DFB bestritt Palma zuvor insgesamt dreizehn Länderspiele in den U16- und U17-Jugendnationalmannschaften. Dabei war er zeitweise Zimmergenosse von Nicolò Tresoldi.

Nicolò Tresoldi Zögert Die Entscheidung

Im Gegensatz zu Palma bleibt die Situation beim Stürmer Nicolò Tresoldi vorerst offen. Der 22-jährige Angreifer soll laut Hoffnungen in Italien die seit Jahren bestehende Lücke im Sturmzentrum der Nationalmannschaft schließen. Tresoldi wuchs in Sardinien auf und zog mit seiner Familie im Alter von dreizehn Jahren nach Niedersachsen. Über Hannover 96 gelangte er schließlich nach Brügge, wo er sich zu einem der gefragtesten jungen Stürmer Europas entwickelte.

Roberto Mancini gab zu, dass er bereits mit Tresoldi gesprochen habe. Auch der technische Direktor Claudio Ranieri habe das Gespräch gesucht. Die Hauptbedingung für Mancini sei, dass der Spieler den inneren Wunsch verspüre, für Italien zu spielen. Da Tresoldi in Italien geboren wurde und sein Vater Emanuele die U21-Europameisterschaft im Jahr 1994 gewann, sieht Mancini reale Chancen auf eine Verpflichtung. Der Wettbewerb zwischen dem DFB und dem italienischen Verband ist somit weiterhin offen.

Jürgen Klopp äußerte sich bereits im Oktober bei Dazn dazu, dass der Junge die Entscheidung treffen müsse, sobald er reif dafür sei. Bis dahin wird Nicolò Tresoldi weiterhin für die deutsche U21 auf Torejagd gehen. Ihm fehlen aktuell nur noch zwei Treffer, um den Rekord von Pierre Littbarski zu erreichen. Der Druck auf die Talente mit multiplen Wurzeln ist enorm, doch Palma hat sich nun klar positioniert.