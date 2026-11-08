Nationalteam besiegt Slowakei nach Aufholjagd unter Rankel

André Rankel feiert als neuer Bundestrainer den zweiten Sieg beim Deutschland Cup. Das Team dreht das Spiel gegen die Slowakei und sammelt Punkte für die WM.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat unter dem neuen Chefcoach André Rankel beim Deutschland Cup einen deutlichen Sieg gegen die Slowakei errungen. Das Spiel endete nach einer beeindruckenden Aufholjagd mit einem 4:3-Erfolg. Dieser Sieg markiert den zweiten Erfolg für Rankel in seinen letzten drei Spielen an der Bande der Auswahl.

Turnierverlauf und Torschützen

Am Sonntag vor 7218 Zuschauern zeigte das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) eine starke Leistung im Endspurt. Zuvor waren die Slowaken durch Tore von Patrik Hrehorcak in der sechsten Minute, Pavol Regenda in der 37. Minute und Marek Valach in der 39. Minute bereits mit 3:0 in Führung gegangen. Die deutschen Angreifer kämpften sich jedoch zurück ins Spiel. Thomas Heigl aus Nürnberg erzielte in der 42. Minute den ersten Treffer für die deutsche Elf.

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Im weiteren Verlauf sorgten Max Calce aus Mannheim, Tobias Rieder aus München und Wojciech Stachowiak für die Wende. Calce netzte in der 48. Minute, Rieder folgte in der 53. Minute und Stachowiak sicherte das Spiel in der 59. Minute ab. Mit dem Treffer in der 48. Minute krönte sich der 17-jährige Calce zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft. Das Endergebnis stands bei 4:3 (0:1, 0:2, 4:0) für die deutsche Auswahl.

Ranking und Kontext des Turniers

Durch diesen Sieg sicherte sich die Mannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) den zweiten Platz beim Deutschland Cup. Diese Platzierung verbreitet zumindest minimale Aufbruchstimmung im Vorfeld der heimischen Weltmeisterschaft, die in sechs Monaten stattfindet. Vor diesem Spiel gegen die Slowakei hatte das DEB-Team am Donnerstag mit 3:0 gegen Österreich gewonnen. Ein Spiel gegen Lettland endete hingegen trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen mit einer 1:3-Niederlage.

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Die Konkurrenz im Turnierfeld war ebenfalls erfolgreich. Die lettische Mannschaft sicherte sich ihren zweiten Triumph beim Deutschland Cup nach der coronabedingten Aussetzung 2020. Die Letten gewannen am selben Tag mit 6:2 deutlich gegen Österreich und setzten sich somit an die Tabelle. Für die deutsche Mannschaft stellte das Spiel gegen die Slowakei eine besondere Herausforderung dar, da der neue Chefcoach André Rankel auf zahlreiche Leistungsträger der DEL-Topklubs verzichten musste.

Spielanalyse und taktische Entwicklung

Das Spiel gegen die Slowakei begann für die deutsche Elf weit weniger zielstrebig als in den vorherigen Tagen. In der Offensive agierte man zu umständlich, während die Defensive arg sorglos wirkte. Dies führte dazu, dass die Nationalmannschaft immer wieder in Bedrängnis geriet. Die slowakischen Angreifer nutzten diese Schwächen konsequent und brachten den Ingolstädter Torhüter Jonas Stettmer wiederholt in Verlegenheit. Die Slowaken schufen die klar besseren Chancen in der ersten und zweiten Drittelpause.

Auf der Gegenseite der deutschen Elf sprang wenig Hochkarätiges heraus, selbst als die Nationalmannschaft in Überzahl spielte. Beim 0:2-Rückstand hatte Jonas Stettmer Pech, als Verteidiger Maximilian Kastner einen Schuss unhaltbar abfälschte. Im dritten Drittelpunkt steigerte sich die deutsche Mannschaft jedoch deutlich. Sie verkürzte, glich aus und drehte das Spiel schließlich mit vier Toren. Diese Konstanz im Schlussdrittel war entscheidend für den verdienten Sieg.

Politische Rahmung und WM-Vorbereitung

Das gesamte Turnier wurde von den politischen Folgen der Wiederzulassung Russlands zu den Eishockey-Weltmeisterschaften überschattet. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hatte diese Zulassung beschlossen, was zu großer Unsicherheit führte. Der DEB als Ausrichter der Weltmeisterschaft im kommenden Mai forderte schnelle Klarheit von den zuständigen Gremien. Diese politische Lage wirkt sich auf die Atmosphäre der Vorbereitung aus.

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Aufseiten des Weltverbandes IIHF wurden bereits erste Schritte für die Rückkehr des ehemaligen Rekordweltmeisters unternommen. Diese Schritte gelten zunächst für das U20-Turnier, das zum Jahreswechsel stattfindet. Für die deutsche Nationalmannschaft unter André Rankel bleibt die sportliche Leistung im Deutschland Cup ein wichtiger Indikator. Die Aufholjagd gegen die Slowakei zeigt Potenzial, das für die anstehende Heim-WM genutzt werden soll.