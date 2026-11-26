Der VfL Gummersbach landet einen Transfer-Hammer: Nationaltorhüter Andreas Wolff kommt 2028 vom THW Kiel.

Dem VfL Gummersbach ist ein Transfercoup gelungen: Handball -Nationaltorhüter Andreas Wolff wechselt zur Saison 2028/29 ins Oberbergische. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 35-Jährige einen Vierjahresvertrag bis 2032.

Aktuell steht Wolff noch beim Ligakonkurrenten THW Kiel unter Vertrag. Die Verpflichtung unterstreicht die sportlichen Ambitionen des VfL.

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"Heute ist ein großer Tag für den VfL Gummersbach. Das ist auf jeden Fall ein Riesenmeilenstein", sagte Geschäftsführer Christoph Schindler und sprach von einem der größten Transfers der Vereinsgeschichte. Wolff zählt seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Handballs. Mit der Nationalmannschaft gewann der gebürtige Euskirchener 2016 den Europameistertitel und holte bei den Olympischen Spielen 2016 Bronze sowie 2024 Silber.