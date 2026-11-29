Marc ter Stegen fällt bei Ajax Amsterdam voraussichtlich zwei Wochen aus. Maarten Paes vertritt ihn gegen Feyenoord.

"Kannst du überhaupt nach Holland zurückreisen? " Marc ter Stegen fällt bei Ajax Amsterdam voraussichtlich zwei Wochen aus. Maarten Paes vertritt ihn gegen Feyenoord. muss vorerst ohne Marc-André ter Stegen auskommen.

Der deutsche Nationaltorwart zog sich beim 4:0 gegen den FC Thun in der Conference League eine leichte Verletzung zu und fällt voraussichtlich rund zwei Wochen aus. Das erklärte Trainer Míchel Sánchez am Sonntag vor dem Auswärtsspiel bei Feyenoord Rotterdam gegenüberTer Stegen habe im Spiel gegen Thun am Donnerstag „etwas gespürt“, berichtete Sánchez. Die medizinische Abteilung rechne mit einer Erholungszeit von etwa zwei Wochen, wie der Spanier erklärte. Zugleich betonte der Trainer, dass der Verlauf der Genesung abgewartet werden müsse.

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Sánchez vertraut für die Vertretung auf Paes, der zu Beginn des Jahres vom FC Dallas nach Amsterdam gewechselt war.