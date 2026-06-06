Nationaltrainer Nagelsmann erklärt Kaderentscheidungen: Ouédraogo statt El Mala

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Gründe für die Nominierung von Assan Ouédraogo anstelle von Noel Ashu sowie die Verletzung von Joshua Kimmich erläutert. Ouédraogo sei im Rhythmus, während El Mala seit Wochen nicht trainiert habe. Kimmichs Verletzung sei "tragisch", die Mannschaft stehe hinter ihm.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat vor dem anstehenden Länderspiel im Detail die personellen Entscheidungen für den Kader erklärt. Im Mittelpunkt stand die Nominierung des jungen Assan Ouédraogo , der anstelle des ursprünglich berufenen Noel Ashu, genannt El Mala , in das Aufgebot rückte.

Nagelsmann lieferte eine klare Begründung: El Mala habe "zweieinhalb Wochen nicht trainiert, nur ein bisschen Läufe gemacht" und sein letztes Spiel sei am 16. Mai gewesen.

Dagegen habe Ouédraogo auf der Südafrika-Reise mit Leipzig noch am 29. Mai gespielt, "er steht total im Saft und ist im Rhythmus". Der Trainer betonte: "Uns bringt kein Spieler was, den wir noch ranführen müssen. Assan ist fit und ein toller Spieler - und wird uns weiterbringen.

" Die Entscheidung für Ouédraogo sei auch aufgrund seines beeindruckenden Debüts im November des vergangenen Jahres gefallen, bei dem er nicht nur sein Länderspieldebüt gegeben, sondern auch ein Tor erzielt habe. "Er hat einen top Eindruck hinterlassen, anders als andere junge. Es war relativ schnell klar. Assan hat von allen Spielern bei uns extrem positives Feedback gekriegt, ist ein super angenehmer Mensch, der große Fähigkeiten hat.

Und wir können die Position außen auch anders auffangen", erläuterte Nagelsmann weiter. Diese positiven Eigenschaften hätten den Ausschlag gegeben, zumal Ouédraogo flexibel einsetzbar sei. Mit großer Anteilnahme sprach Nagelsmann über Joshua Kimmich, der sich bei einem "simplen Abschluss" verletzt hatte und für den das Turnier vorzeitig beendet ist.

"Für Karl tue es mir 'extrem leid'," sagte Nagelsmann, wobei er den verletzten Spieler mit Nachnamen ansprach. "Da sind die Tränen geflossen. Für ihn ist es tragisch, auch uns als Mannschaft tut es weh.

" Der Trainer versicherte, die Mannschaft stehe hinter Kimmich: "Ich habe mit ihm nochmal geschrieben, wir werden ihn nicht fallen lassen und sind immer da, wenn er uns braucht. " Das Team wolle die Zeit nutzen, um sich ohne den erfahrenen Mittelfeldspieler neu zu orientieren, und wolle ihn nach der Genesung schnellstmöglich wieder integrieren





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