Nationen-Liga: Spanien trifft England, Frankreich empfängt die Türkei

Die Nationen-Liga spitzt sich zu. Spanien spielt gegen England, Frankreich gegen die Türkei und Belgien gegen Italien. Zudem startet die Frauen-Bundesliga mit spannenden Duellen.

Im Rahmen der aktuellen Länderspielpause stehen am Sonntag mehrere hochkarätige Begegnungen in der Nationen-Liga auf dem Programm. Die Aufmerksamkeit gilt dabei vor allem dem Duell zwischen Spanien und England, das direkt im Estadio Metropolitano in Madrid ausgetragen wird.

Spanien trifft England in Madrid

Der Welt- und Europameister Spanien empfängt den Favoriten England zu einem wichtigen Match. Lamine Yamal (19) trifft dabei auf Harry Kane (33), was eines der spannendsten Aufeinandertreffen der Partie darstellt. Bereits im ersten Aufeinandertreffen dieser Gruppe in der Nations League ging es äußerst dramatisch zu.

Also read Spanien gewinnt klar vor Deutschland-Partie in der Nations League

Dort drehte Spanien das Spiel in Wembley und siegte am Ende mit 3:2. Nun ist in Madrid die Revanche angesagt. Für beide Teams ist diese Begegnung von enormer strategischer Bedeutung, da sich heute in einigen Gruppen final entscheidet, wer sich für das Viertelfinale qualifiziert oder um den Abstieg bangen muss.

Weitere starke Nationen im Fokus

Neben dem Hauptduell in Spanien sind auch andere europäische Top-Teams gefordert. Das Team von Trainer Zinédine Zidane (54) empfängt die Türkei zu einem wichtigen Auftritt. Diese Partie stellt für die französische Auswahl eine weitere Hürde dar, um die eigenen Chancen im Turnierverlauf zu sichern.

Advertisement

Auch in der Gruppe, in der sich Belgien und Italien die Klinke reichen, wird es hart hergehen. Beide Mannschaften stehen unter Druck, da heute die letzten Partien der Gruppenphase absolviert werden. Die Ergebnisse dieser Spiele bestimmen maßgeblich das weitere Schicksal der Teilnehmer im Wettbewerb.

Kein Free-TV für die Nationen-Liga

Fußball-Fans müssen am Sonntagabend auf kostenlose Übertragungen verzichten. Leider gibt es von den Partien am Sonntag keine Free-TV-Übertragungen. Alle Spiele der Nationen-Liga am Sonntagabend werden ausschließlich live bei Gerade der Blick ins Estadio Metropolitano in Madrid lohnt sich. Dort empfängt Spanien England. Bereits im ersten Spiel der beiden in der Nations League ging es mächtig zur Sache. Der Welt- und Europameister drehte dort im Wembley das Spiel und gewann 3:2. Nun geht es in Madrid um Revanche. Lamine Yamal (19) trifft dabei auf Harry Kane (33) - mehr geht im Fußball wohl kaum.

Frauen-Bundesliga startet mit Doppelpack

Aber auch abseits des internationalen Fußballs können Sie heute spannende Partien verfolgen. In der Frauen-Bundesliga gibt es am Sonntag zwei Partien. Dabei empfängt der 1. FC Nürnberg den 1. FC Köln (16 Uhr). Gleichzeitig trifft RB Leipzig auf Eintracht Frankfurt.

Sie haben zwei Möglichkeiten, diese Partien live zu sehen. So wie gewohnt laufen beide Spiele beim kostenpflichtigen Sender MagentaSport oder beim