Nations Championship 2024: Details zum Finale und Streaming der Rugby-Top-Teams

Die Nations Championship 2024 bringt Top-Teams aus Europa, Südamerika und Ozeanien zusammen. Erfahren Sie hier alles zum Spielplan, den Trophäen und wo man das Finale live verfolgen kann.

Die neue internationale Rugby-Veranstaltung Nations Championship ist in vollem Gange und präsentiert ein spektakuläres Feld aus nationalen Mannschaften. Das Teilnehmerfeld umfasst die sechs festen Teams des Six-Nations-Turniers aus Europa sowie die vier Nationen von SANZAAR aus der südlichen Hemisphäre. Ergänzt wird diese Elitegruppe durch die eingeladenen Auswahlteams aus Japan und Fidschi.

Struktur und Spielplan der Nations Championship

Die Teams der Nations Championship treffen im Verlauf des Turniers auf alle sechs Nationen der gegnerischen Konferenz. Im Anschluss daran spielt jede Mannschaft gegen den gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre. Diese erste Auflage der Nations Championship wird über zwei internationale Spielfenster im Juli und November ausgetragen.

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Die ersten drei Spieltage der Veranstaltung, bekannt als Southern Series, wurden ausschließlich auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen. Eine einzige Ausnahme bildeten hierbei die Heimspiele von Fidschi. Die Begegnungen fanden an verschiedenen Orten statt, darunter das Scottish Gas Murrayfield in Edinburgh, das Stadio Luigi Ferraris in Genua, das Allianz Stadium in Twickenham, das Aviva Stadium in Dublin und das Stade de France in Paris.

Ein herausragendes Match des vierten Spieltags ist das Aufeinandertreffen von Argentinien und Irland. Dieser wichtige Wettbewerb findet am 6. November statt und beginnt um 21:10 Uhr. Das Spiel wird kostenlos auf der Streaming-Plattform Joyn übertragen, was den Zugang für viele Fans erleichtert.

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Trophäen und Hemisphären-Wettbewerb im Finale

Das große Finale der Nations Championship findet am Finals Weekend in London statt. Dort stehen gleich zwei prestigeträchtige Trophäen zur Spiel. Die beste Mannschaft des gesamten Turniers gewinnt die neue Nations Championship Trophy. Diese Auszeichnung wird erstmals an den Champion dieses neuen Wettbewerbs vergeben.

Gleichzeitig wird der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreichere der beiden Hemisphären auszeichnet. Für die Entscheidung über diesen Shield werden alle sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends zusammen gewertet. Die Hemisphäre, die als erste vier Punkte erreicht, sichert sich den Shield endgültig.

Dieses Format sorgt für ein interessantes strategisches Element, da die Nationen Championship Trophy den einzelnen Turniersieger ehrt. Der Hemisphere Shield entscheidet jedoch über das prestigeträchtige Kräftemessen zwischen der nördlichen und der südlichen Erdhalbkugel. Beide Titel sind für die teilnehmenden Teams von großer Bedeutung.

Übertragungen und persönliche Änderungen in den Kader

Für die Zuschauer in Deutschland und dem deutschsprachigen Raum bietet ProSieben MAXX eine umfangreiche Berichterstattung. Insgesamt werden 21 Begegnungen der Nations Championship live im Free-TV gezeigt. Besonders am sechsen Spieltag sind jeweils zwei Spiele parallel angesetzt, was eine hohe Dichte an Rugby-Action bietet.

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Ein persönliches Highlight für deutsche Fans ist die Rückkehr des deutschstämmigen Anton Segner. Er gehört wieder zum Kader der All Blacks und könnte in den November-Partien für Neuseeland zum Einsatz kommen. Seine Verfügbarkeit könnte die Dynamik im Spiel zwischen Neuseeland und seinen Gegnern beeinflussen.

Ausblick auf die weitere Turnierstruktur

Die Nations Championship etabliert sich als bedeutende Erweiterung des internationalen Rugby-Kalenders. Durch die Kombination aus kontinentalen Rivalitäten und hemisphärischen Vergleichen entsteht ein einzigartiges Wettbewerbssystem. Die Teams müssen ihre Leistung nicht nur gegen regionale Konkurrenten, sondern auch gegen globale Top-Teams beweisen.

Die Kombination aus Live-Übertragungen im Free-TV und kostenlosen Streaming-Optionen wie Joyn macht die Veranstaltung für ein breites Publikum zugänglich. Die Teilnahme von Teams wie Japan und Fidschi fügt dem Turnier eine weitere Dimension der Vielfalt hinzu. Die Ergebnisse des Finals Weekends in London werden somit eine klare Reihenfolge in der globalen Rangordnung schaffen.