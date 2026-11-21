Das Finale der Rugby Nations Championship findet in London statt. England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland, Wales, Argentinien, Australien, Südafrika, Neuseeland, Japan und Fidschi kämpfen um die neue Trophäe und den Hemisphere Shield.

Das große Finale der Rugby Nations Championship findet in London statt, wo die besten Teams der südlichen und nördlichen Hemisphäre aufeinandertreffen. Dieser Wettbewerb versammelt die sechs Teilnehmer des traditionellen Six-Nations-Turniers - England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales - mit den vier Nationen des SANZAAR-Verbands, bestehend aus Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland. Ergänzt wird dieses Feld durch die eingeladenen Nationalteams aus Japan und Fidschi. Das Turnierformat sieht vor, dass jede Mannschaft während der Gruppenphase auf die sechs Nationen der gegnerischen Konferenz trifft. Im Anschluss daran spielen die Teams gegen den gleichplatzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre.

Preisgüter im Finale London

Beim Finals Weekend in London werden zwei prestigeträchtige Trophäen ausgelobt, die über den endgültigen Erfolg des Turniers entscheiden. Die beste Mannschaft des gesamten Wettbewerbs gewinnt die neu geschaffene Nations Championship Trophy, die erstmals an den Champion dieses internationalen Turniers vergeben wird. Diese Auszeichnung ehrt den Turniersieger und steht im Fokus der Finalteilnehmer. Gleichzeitig wird der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreichere Hemisphäre im Turnierverlauf auszeichnet. Dafür werden die Ergebnisse aller sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends zusammengezählt. Die Hemisphäre, die als erste vier Punkte erreicht, sichert sich den Shield, was das prestigeträchtige Kräftemessen zwischen Nord- und Südhalbkugel unterstreicht.

Also read DFB-Team besiegt Niederlande im Viertelfinale der Nations League

Format und Kalender der ersten Austragung

Die erste Ausrichtung der Nations Championship erstreckt sich über die zwei internationalen Spielfenster im Juli und November, was eine lange und intensive Saison für die beteiligten Nationalteams bedeutet. Die ersten drei Spieltage des Turniers, bekannt als die Southern Series, wurden auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen, wobei die Heimspiele von Fidschi eine Ausnahme bildeten. Die dritte Hälfte des Kalenders findet im November statt. Das Finale ist Teil dieses Final Weekend, das den Höhepunkt des Wettbewerbs darstellt und die Ergebnisse der zuvor gespielten Partien zusammenführt, um die endgültige Rangordnung und die Gewinner der beiden Trophäen festzulegen.

Sendeplattformen und Zuschauerzahlen

Die Rechte für die Übertragung der Nations Championship liegen in Deutschland bei ProSieben MAXX, das 21 Begegnungen live im Free-TV ausstrahlt. Am sechsten Spieltag, dem Finals Weekend, sind jeweils zwei Spiele parallel zu sehen, was die hohe Dichte der Übertragungen an diesem Wochenende unterstreicht. Zuschauer können die Partie auch kostenlos auf der Streaming-Plattform Joyn verfolgen. Ab 14:50 Uhr wird der sechste Spieltag mit drei Matches in Folge übertragen. Diese umfassende Berichterstattung ermöglicht es einem breiten Publikum, die entscheidenden Spiele des Turniers live zu erleben und die Entwicklung der Teams während der gesamten Saison zu begleiten.

Advertisement

Personalia und Fokus auf Neuseeland

Ein besonderer Blick fällt auf den deutschstämmigen Spieler Anton Segner, der wieder zum Kader der All Blacks gehört. Seine Nominierung ist ein relevanter Aspekt im Vorfeld der November-Partien, da er potenziell für Neuseeland zum Einsatz kommen könnte. Die All Blacks, vertreten durch Neuseeland, sind eines der stärksten Teams im Turnier und haben mit Anton Segner einen Spieler mit direkter Verbindung zum deutschsprachigen Raum im Aufgebot. Seine Leistung und Verfügbarkeit könnten die Dynamik im Team beeinflussen. Die Nationalteams bereiten sich intensiv auf das Finale in London vor, wobei die strategische Bedeutung des Hemisphere Shield für die jeweilige Hemisphäre hoch eingeschätzt wird.

Strategische Bedeutung der Platzierungsspiele

Die Struktur der Nations Championship zwingt die Teams, ihre Strategie sowohl in der Gruppenphase als auch in den entscheidenden Finalspielen anzupassen. Da die Platzierungsspiele im Final Weekend in die Wertung des Hemisphere Shield einfließen, ist jeder Punkt von enormer Bedeutung. Die Teams der nördlichen und südlichen Hemisphäre müssen nicht nur um die persönliche Trophäe kämpfen, sondern auch die kollektive Überlegenheit ihrer Region verteidigen. Dies schafft ein einzigartiges Spannungsfeld, in dem individuelle Leistungen und teamtaktische Entscheidungen die Gesamtbilanz bestimmen. Die Zuschauer erwarten daher ein hochkarätiges Niveau, da alle Mannschaften versuchen, ihre Position im Vergleich zur anderen Hemisphäre zu festigen.