Nations Championship 2024: Frankreich trifft am 13. November auf Südafrika

Die Rugby Nations Championship erreicht den 5. Spieltag. Frankreich spielt am 13. November um 20:15 Uhr gegen Südafrika. Alle Termine und Streaming-Infos.

Das internationale Rugby -Turnier Nations Championship hat die entscheidende Phase erreicht. Am 13. November findet im fünften Spieltag das spannende Duell zwischen den Nationalteams aus Frankreich und Südafrika statt. Das Match beginnt um 20:15 Uhr und ist für Zuschauer kostenlos auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar. Diese Begegnung ist ein zentraler Bestandteil der laufenden Saison, in der Teams aus beiden Hemisphären aufeinandertreffen.

Turnierstruktur und Teilnehmer

Bei diesem neuen Format treten die sechs Nationen des Six-Nations-Turniers gegen die vier SANZAAR-Nationen an. Zu den Teilnehmern gehören England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kämpfen Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland um die vorderen Plätze. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch die eingeladenen Nationalmannschaften aus Japan und Fidschi, die ebenfalls in den Wettbewerb eingebunden sind.

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Jede Mannschaft trifft im Verlauf des Turniers auf alle sechs Nationen der gegnerischen Konferenz. Anschließend folgt eine spannende Finalrunde, bei der jede Mannschaft gegen den gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre antritt. Diese erste Ausgabe der Nations Championship wird über zwei internationale Spielfenster ausgetragen, nämlich im Juli und im November. Das große Finale wird am Finals Weekend in London stattfinden.

Umstrittene Trophäen und Punktevergabe

Beim Finals Weekend in London geht es um zwei bedeutende Trophäen. Die beste Mannschaft des gesamten Turniers gewinnt die neue Nations Championship Trophy. Diese wird erstmals an den Champion des Wettbewerbs vergeben. Gleichzeitig wird der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreichere Hemisphäre auszeichnet. Dieser Shield ist ein prestigeträchtiges Kräftemessen zwischen Nord- und Südhalbkugel.

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Dafür werden alle sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends zusammen gewertet. Die Hemisphäre, die als erste vier Punkte erreicht, sichert sich den Shield. Während die Nations Championship Trophy den Turniersier ehrt, entscheidet der Hemisphere Shield über den globalen Vergleich. Diese Regelstruktur sorgt für hohe Spannung bis zum letzten Spiel.

Spielplan und Live-Übertragungen

Die "Southern Series", die ersten drei Spieltage des Turniers, wurden auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen. Eine Ausnahme bildeten dabei die Heimspiele von Fidschi, die nicht in dieses Schema passten. Der aktuelle Spielplan für die kommenden Partien ist sehr dicht und bietet internationale Sportfans viele Highlights. Am 12. November startet die Runde um 12:40 Uhr mit dem Match zwischen Italien und Argentinien im Stadio Luigi Ferraris in Genua.

Weitere Spiele am selben Tag finden in Twickenham und Dublin statt. England trifft um 17:40 Uhr auf Japan im Allianz Stadium. Um 15:10 Uhr beginnt das Duell zwischen England und Neuseeland im selben Stadion. Um 17:40 Uhr folgt das Match zwischen Irland und Südafrika im Aviva Stadium in Dublin. Das französische Team bestreitet um 21:10 Uhr sein Spiel gegen Argentinien im Stade de France in Paris.

Der Sender ProSieben MAXX zeigt live 21 Begegnungen im Free-TV. Dies bietet deutschen Zuschauern eine umfassende Berichterstattung. Am sechsten Spieltag sind jeweils zwei Spiele parallel zu sehen, was eine hohe Dichte an actiongeladenem Rugby verspricht. Die Übertragungen ermöglichen es Fans, alle wichtigen Momente des Turniers live zu verfolgen.

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Personalien und Ausblick

In puncto Personalien gibt es interessante Entwicklungen für die kommenden Spiele. Der deutschstämmige Anton Segner gehört wieder zum Kader der All Blacks. Die neuseeländische Nationalmannschaft nennt sich offiziell All Blacks. Segner könnte in den November-Partien für Neuseeland zum Einsatz kommen.

Dieser Umstand erhöht das Interesse an den Spielen mit Beteiligung Neuseelands besonders unter deutschen Fans. Die Kombination aus internationalen Top-Spielern und einer neuen Turnierstruktur macht die Nations Championship zu einem besonderen Ereignis im Rugby-Kalender. Die Fans können sich auf ein dichtes Programm mit hoher Qualität freuen.