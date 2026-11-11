Die Rugby Nations Championship 2024 beginnt mit internationalen Begegnungen zwischen Six Nations und SANZAAR. Das Turnier startet im Juli, neu eingeführte Nations Trophy und Hemisphere Shield prägen das Finale in London.

Die Rugby Nations Championship 2024 startet im Juli mit europaweit und weltweit spielenden Teams. Neun Mannschaften aus der Six Nations, SANZAAR, Japan und Fidschi treten gegeneinander an, um die neue Nations Trophy sowie den Hemisphere Shield zu gewinnen.

Turnieraufstellung und Spielplan

Sechs Ambitionen aus der Six Nations - England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales - spielen gegen die vier SANZAAR-Nationen Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland. Die beiden eingeladenen Teams Japan und Fidschi ergänzen das Feld, sodass insgesamt neun Mannschaften an den Zweiclub-Verkäufen teilnehmen.

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Im ersten Rutsch der Southern Series beginnen die Spiele auf der südlichen Hemisphäre, mit Ausnahme der Heimspiele von Fidschi. Der 5. Spieltag im November, der das Match Frankreich gegen Südafrika am 13. November um 21:10 Uhr umfasst, wird kostenlos über Joyn live gestreamt. Alle sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends werden für den Hemisphere Shield zusammengefügt.

Neues Trophy-System und Shield-Prämierung

Zu Beginn des Finals Weekends in London wird die neue Nations Trophy vergeben. Sie bestimmt das globale Turniertreibende, das allerinstem Ergebnis erzielt und führt mit spezieller Ringenkürze. Gleichzeitig wird der Hemisphere Shield bewertet, der die leistungsstärkere Hemisphäre auszeichnet - Bestbewertung erreicht die Gruppe, die erste vier Punkte im Abend ausspielt.

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Das Konzept des Shieldes verfolgt das Ziel, die historische Rivalität Nordhalbkugel versus Südhalbkugel zu schärfen. Alle sechs Spiele des Finals Weekends werden bei der Auswertung der Punkte der Bildschriftnummer aufeinanderabgleicht, um die Siegerregion zu bestimmen.

Inparlamentäres Kick-off und die Rolle der Teams

Die Saison beginnt im Jahr 2024 während eines internationalen Spielfensters in Juli und November. Innerhalb des Turniers trifft jede Mannschaft auf die sechs Nationen der gegnerischen Konferenz. Im Anschluss spielt jede Mannschaft gegen die mit identischer Platzierung ausgewählte Mannschaft aus der anderen Hemisphäre.

Die Einbindung der drei gleichmäßigen Konferenzen positioniert das Turnier einzigartig, da alle Teams praktisch sowohl gegen die Teams der ursprünglichen Hemisphäre als auch gegen die des Gegenspielers spielen. Diese Struktur erhöht die Rekankrieggingskonsistenz und ermöglicht die ausbalancierten Turnierformatwhile.