Nations Championship 2025: Argentinien trifft am 6. November auf Irland

Die Rugby Nations Championship startet am 6. November mit dem Match zwischen Argentinien und Irland. Sehen Sie die live Übertragung im Free-TV auf ProSieben MAXX und Joyn.

Die internationale Rugby Nations Championship hat ihre Saison aufgenommen, wobei sechs Mannschaften aus der Six Nations Conference gegen vier Teams der SANZAAR-Nationen sowie zwei eingeladene Länder antreten. Zu den Teilnehmern der Six Nations gehören England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales, während Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland die Vertreter der südlichen Hemisphäre bilden. Ergänzt wird dieses starke Teilnehmerfeld durch die Nationalmannschaften aus Japan und Fidschi, die als Gastspieler teilnehmen.

Start der Saison am 6. November

Der vierte Spieltag der Nations Championship steht am 6. November auf dem Programm, wobei der Fokus auf dem direkten Duell zwischen Argentinien und Irland liegt. Dieses entscheidende Match beginnt um 21:10 Uhr und bietet den Zuschauern einen exklusiven Blick auf die Intensität des internationalen Rugby-Sports. Die Übertragung dieses Spiels ist für alle Fans kostenlos verfügbar, was den Zugang zu diesem prestigeträchtigen Turnier erheblich erleichtert.

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Zugänglich ist der Live-Stream sowohl über die Streaming-Plattform Joyn als auch über das Linealfenster von ProSieben MAXX. Diese umfassende mediale Abdeckung stellt sicher, dass sowohl Streaming-Nutzer als auch Zuschauer des traditionellen Fernsehens ohne Barrieren Zugang zu den Highlights des Turniers erhalten. Die kostenlose Verfügbarkeit unterstreicht die Bedeutung, die dem Sport und dem Wettbewerb in der deutschsprachigen Region beigemessen wird.

Struktur und Modus des Wettbewerbs

Während des gesamten Turnierverlaufs trifft jede Mannschaft auf alle sechs Nationen der gegnerischen Konferenz. Dieses Format stellt sicher, dass ein breites Spektrum an Spielen und taktischen Auseinandersetzungen zwischen den Mannschaften aus der nördlichen und der südlichen Hemisphäre ausgetragen wird. Nach dieser Phase der Kreuzverpflichtungen spielt jede Mannschaft gegen den Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre, der auf der gleichen Platzierungsstufe rangiert.

Die erste Ausgabe der Nations Championship erstreckt sich über zwei internationale Spielfenster, die im Juli und im November stattfinden. Dieser zeitliche Rahmen ermöglicht es den Teams, ihre Form optimal aufzubauen und sich auf die entscheidenden Phasen des Turniers vorzubereiten. Die Struktur des Wettbewerbs zielt darauf ab, die besten Teams jeder Hemisphäre im Finale gegeneinander antreten zu lassen.

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Im großen Finale werden die beiden bestplatzierten Teams jeder Hemisphäre aufeinandertreffen, um den Turniersieger zu ermitteln. Dieses Finale findet während des Finals Weekend in London statt, einem Event, das nicht nur den einzelnen Turniersieger krönt, sondern auch einen weiteren wichtigen Titel ausspielt. Der Wettbewerb dient somit als entscheidende Vorbereitung und Bühne für die herausragenden Rugby-Nationen der Welt.

Doppelte Trophäen im Finale

Beim Finals Weekend in London geht es um zwei unterschiedliche, aber hochangesehene Trophäen. Die beste Mannschaft des gesamten Turniers gewinnt die neue Nations Championship Trophy, die erstmals an den Champion dieses Wettbewerbs vergeben wird. Diese Auszeichnung ehrt die konstante Überlegenheit und taktische Exzellenz des Siegers über den gesamten Verlauf der Saison.

Gleichzeitig wird der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreichere Hemisphäre des Rugby-Sports auszeichnet. Für die Berechnung dieses Shields werden alle sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends zusammen gewertet. Die Hemisphäre, die als erste vier Punkte in diesen Spielen erreicht, sichert sich diesen prestigeträchtigen Shield. Während die Nations Championship Trophy den individuellen Turniersieger ehrt, entscheidet der Hemisphere Shield über das kollektive Kräftemessen zwischen Nord- und Südhalbkugel.

Die sogenannten "Southern Series", welche die ersten drei Spieltage des Turniers umfassten, wurden auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen. Eine Ausnahme bildeten hierbei die Heimspiele von Fidschi, die lokal in der südlichen Hemisphäre stattfanden. Diese geografische Aufteilung unterstreicht die globale Ausrichtung des Turniers und die Bemühungen, beide Hemisphären fair zu integrieren.

Spielplan und Übertragungsdetails

Die Spieltermine und -orte der ersten Spieltage sind klar definiert und bieten eine vollständige Übersicht über die Begegnungen. Am ersten Spieltag findet um 15:10 Uhr das Match zwischen Schottland und Neuseeland im Scottish Gas Murrayfield in Edinburgh statt. Ebenfalls um 15:10 Uhr folgt das Duell zwischen England und Neuseeland im Allianz Stadium in Twickenham.

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Am zweiten Spieltag geht es am 12:40 Uhr in Genua im Stadio Luigi Ferraris zwischen Italien und Argentinien zur Sache. Kurz darauf, um 17:40 Uhr, trifft England im Allianz Stadium in Twickenham auf Japan. Das Spiel zwischen England und Neuseeland im Allianz Stadium in Twickenham ist ebenfalls ein zentraler Bestandteil dieses Spielplans.

Am dritten Spieltag stehen zwei weitere hochkarätige Begegnungen an. Um 17:40 Uhr trifft Irland im Aviva Stadium in Dublin auf Südafrika. Das abschließende Spiel dieses Abschnitts findet um 21:10 Uhr im Stade de France in Paris statt, wo Frankreich auf Argentinien trifft. Diese Termine bieten eine intensive Woche voller Rugby-Highlights für die Zuschauer.

Insgesamt zeigt ProSieben MAXX live 25 Begegnungen im Free-TV. An diesem speziellen sechsen Spieltag sind jeweils zwei Spiele parallel zu sehen, was eine maximale Flexibilität für die Fans bietet. Diese umfassende Abdeckung stellt sicher, dass kein wichtiger Moment des Turniers verpasst wird und die Spannung im ganzen Land nachhallt.

Besondere Akteure und Kader

Unter den Spielern, die für die Teilnahme am Turnier qualifiziert sind, befindet sich der deutschstämmige Anton Segner. Er gehört wieder zum Kader der All Blacks, der Nationalmannschaft Neuseelands. Diese Nominierung unterstreicht die internationale Durchmischung der Teams und die Bedeutung talentierter Spieler mit dualer Herkunft.

Anton Segner könnte in den November-Partien für Neuseeland zum Einsatz kommen. Seine Verfügbarkeit fügt dem Team eine zusätzliche taktische Tiefe hinzu und bietet den Trainern mehr Flexibilität bei der Aufstellung der Mannschaft. Die Einbindung solcher Spieler spiegelt die moderne Entwicklung des Rugby wider, das zunehmend auf globale Talentpools zurückgreift.

Die Kombination aus historischem Hintergrund, neuen Trophäen und internationaler Beteiligung macht die Nations Championship zu einem einzigartigen Ereignis im Sportkalender. Die kostenlose Übertragung auf ProSieben MAXX und Joyn democratisiert den Zugang zu diesem Niveau des Sports. Fans können die Entwicklung der Teams verfolgen und die Dramatik des Wettkampfs hautnah erleben.