Nations Championship: Argentinien trifft am 6. November auf Irland

Das Rugby-Turnier Nations Championship startet mit dem Duell Argentinien und Irland. Sehen Sie die live Übertragung im Free-TV und erfahren Sie Details zum Format.

Die neue Rugby Nations Championship hat ihre internationale Wettbewerbsphase eingeläutet. Das innovative Turnierformat bringt die traditionellen Six-Nations-Teams England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales gegen die starken Kontrahenten aus der südlichen Hemisphäre Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland an. Zudem sind die eingeladenen Nationalmannschaften aus Japan und Fidschi Teil des Teilnehmerfeldes. Die Austragung erfolgt über zwei internationale Spielfenster im Juli und November.

Turnierstruktur und Finale im November

Die erste Austragung der Nations Championship folgt einem klaren strukturellen Aufbau. Jede der zehn beteiligten Mannschaften trifft während des Turnierverlaufs auf alle sechs Nationen der gegnerischen Konferenz. Im Anschluss an diese Gruppenphase spielen die Mannschaften gegen den jeweils gleichplatzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre. Das große Finale findet am Finals Weekend in London statt und ist mit zwei prestigeträchtigen Titeln besetzt. Die beste Mannschaft des gesamten Turniers gewinnt die neue Nations Championship Trophy, die erstmals an den Champion dieses Wettbewerbs vergeben wird.

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Neben der individuellen Meisterschaft wird gleichzeitig der Hemisphere Shield ausgespielt. Dieser Ehrentitel zeichnet die erfolgreichere Hemisphäre aus und entscheidet sich durch die Auswertung aller sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends. Die Hemisphäre, die als erste vier Punkte erreicht, sichert sich den Shield. Während die Nations Championship Trophy den konkreten Turniersieger ehrt, entscheidet der Hemisphere Shield über das prestigeträchtige Kräftemessen zwischen Nord- und Südhalbkugel. Die Southern Series, also die ersten drei Spieltage, wurden bereits auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen, wobei die Heimspiele von Fidschi davon ausgenommen waren.

Livestream und Fernsehübertragung in Deutschland

Die Fans in Deutschland haben die Möglichkeit, die Spiele der Nations Championship kostenlos zu verfolgen. Die Übertragung erfolgt über die Streaming-Plattform Joyn und den Sender ProSieben MAXX. Insgesamt zeigt ProSieben MAXX 21 Begegnungen live im Free-TV. Dabei ist am sechsen Spieltag jeweils ein Parallellauf von zwei Spielen vorgesehen, um allen Teams gerecht zu werden. Die digitale Verfügbarkeit über Joyn stellt sicher, dass der 4. Spieltag der Rugby Nations Championship für alle Zuschauer ohne zusätzliche Kosten erreichbar ist.

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Die Ausstrahlung im Free-TV deckt das gesamte Programm ab und bietet eine breite Abdeckung der internationalen Partien. Dies ermöglicht sowohl Traditionalisten als auch neuen Fans einen barrierefreien Zugang zum modernen Rugby. Die Entscheidung, die Rechte im Free-TV zu halten, unterstreicht die Bedeutung dieses neuen Formates für die Sportberichterstattung im deutschsprachigen Raum. Die Kombination aus linearem Fernsehen und digitaler Streaming-Plattform maximiert die Reichweite des Events.

Wichtige Termine und Partien im Fokus

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Match zwischen Argentinien und Irland. Dieses Spiel ist am 6. November ab 21:10 Uhr angesetzt. Zuvor gab es bereits wichtige Konfrontationen in der Southern Series. So traf Schottland am Scottish Gas Murrayfield in Edinburgh auf Neuseeland, während Italien im Stadio Luigi Ferraris in Genua auf Argentinien traf. England spielte in der Allianz Stadium in Twickenham gegen Japan und wiederholte die Konfrontation gegen Neuseeland. Irland gastierte im Aviva Stadium in Dublin bei Südafrika, und Frankreich empfing Argentinien im Stade de France in Paris.

Die dichte Spielplanung erfordert von allen teilnehmenden Mannschaften hohe Flexibilität und Tiefschärfe. Die Spiele verteilen sich auf verschiedene Zeitzonen und Stadien, was die logistische Planung vor Ort komplex macht. Dennoch ist die Partitur der ersten Woche bereits erledigt, wobei die Teams nun in die Vorbereitungsphase für das Finals Weekend in London übergehen. Die Ergebnisse der Southern Series bilden die Basis für die kommenden Platzierungsspiele.

Spielerstatistik und nationale Auswahlentscheidungen

Neben den taktischen Aufstellungen sind auch die personellen Zusammensetzungen der Nationalteams von großer medialer Bedeutung. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf deutschstämmigen Spielern im Kader der All Blacks. Anton Segner gehört wieder zum Aufgebot der neuseeländischen Nationalmannschaft. Seine Nominierung ist ein Highlight für die deutsch-neuseeländische Rugby-Community. Experten und Journalisten beobachten seine Einsatzchancen genau.

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Es ist davon auszugehen, dass Anton Segner in den November-Partien für Neuseeland zum Einsatz kommt. Seine Verfügbarkeit könnte die Taktik der All Blacks in den wichtigen Spielen gegen die Six-Nations-Teams beeinflussen. Die Integration international erfahrener Spieler wie Segner in die Roten Tees zeigt die globale Vernetzung des Rugsbysports. Seine Performance wird maßgeblich dazu beitragen, wie Neuseeland in die Finalrunde geht.