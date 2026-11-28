Das Finale der Rugby Nations Championship findet in London statt. England und Frankreich treten um den neuen Titel und den Hemisphere Shield an. Details zum Stream und Teilnehmer.

Die Rugby Nations Championship hat ihr wichtigstes Kapitel erreicht, da das finale Weekend im britischen London stattfindet. Sechs Top-Teams aus Europa und der südlichen Hemisphäre kämpfen um die neue Nations Championship Trophy sowie den prestigeträchtigen Hemisphere Shield. Dieses einzigartige Turnierformat bringt die sechs europäischen Nationen England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales gegen die vier SANZAAR-Mitglieder Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland an.

Turnierstruktur und Finale

Das Finale in London ist das Höhepunkt des ersten Durchlaufs der Nations Championship, die über die internationalen Spielfenster im Juli und November ausgetragen wurde. Die Teilnehmer bestehen neben den etablierten Konferenzen aus den eingeladenen Teams aus Japan und Fidschi. Im großen Finale treffen die beiden bestplatzierten Teams der jeweiligen Hemisphäre aufeinander, um den Gesamtsieger zu krönen. Zusätzlich wird der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreichere Hemisphäre des Wettbewerbs auszeichnet.

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Zwei Trophäen auf dem Spiel

Jede Mannschaft trifft während des Turnierverlaufs zunächst auf die sechs Nationen der gegnerischen Konferenz. Anschließend spielt jede Mannschaft gegen den gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre. Die Bewertung für den Hemisphere Shield basiert auf allen sechs Platzierungsspielen des Finals Weekends. Die Hemisphäre, die als erste vier Punkte erreicht, sichert sich den Shield, während die Nations Championship Trophy den einzelnen Turniersieger ehrt. Dies schafft ein komplexes Punktesystem, das sowohl Team- als auch Kontinentalerfolge honoriert.

Medienrechte und Live-Übertragung

Für die Zuschauer bietet ProSieben MAXX eine umfassende Berichterstattung an, indem es 21 Begegnungen live im Free-TV zeigt. An sechsen Spieltagen sind jeweils zwei Spiele parallel zu sehen, um den umfangreichen Spielplan abzudecken. Zusätzlich können Fans das Finals Weekend der Rugby Nations Championship mit sechs Matches an drei Tagen kostenlos auf Joyn streamen. Diese doppelte Verfügbarkeit stellt sicher, dass keine Minute des Actionreichtums verpasst wird, sei es im traditionellen Fernsehen oder via Streaming-Plattform.

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Southern Series und Kader-News

Die "Southern Series", die die ersten drei Spieltage des Turniers bildete, wurde weitestgehend auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen. Eine Ausnahme bildeten dabei die Heimspiele von Fidschi, die anderswo stattfanden. In der Vorbereitung auf die November-Partien gibt es zudem Kader-Neuigkeiten: Der deutschstämmige Anton Segner gehört wieder zum Kader der All Blacks. Seine Nominierung lässt hoffen, dass er in den entscheidenden Spielen für Neuseeland zum Einsatz kommen könnte, was die Stärke der südlichen Vertretung im Finale unterstreicht.

Ausblick und Bedeutung

Das Event markiert einen historischen Schritt für den Weltcup der Rugby-Nationen, da es erstmals eine derartige cross-hemispherische Struktur bietet. Die Kombination aus dem reinen Titelgewinn und dem Kontinental-Shield sorgt für zusätzliche Motivation bei allen sechs Teams aus Europa und den vier SANZAAR-Nationen. Die Spannung in London wird daher nicht nur den Turniersieger, sondern auch die Vorherrschaft einer Hemisphäre für dieses Turnierjahr bestimmen, was die sportliche und mediale Aufmerksamkeit global maximiert.