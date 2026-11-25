Das Rugby-Finals Weekend in London entscheidet über die Nations Championship Trophy und den Hemisphere Shield. ProSieben MAXX und Joyn senden die Matches kostenlos live.

Die erste Ausgabe der Nations Championship erreicht ihren Höhepunkt mit dem Finals Weekend in London, das über die Krönung eines globalen Rugby-Top-Wettbewerbs entscheidet. Sechs Teams treten in drei Tagen auf insgesamt sechs Matches an, um die prestigeträchtige Nations Championship Trophy sowie den Hemisphere Shield zu erobern. Das Turnier vereint die sechs Nationen des Six-Nations-Turniers - England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales - mit den vier SANZAAR-Nationen Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland. Zusätzlich sind die eingeladene Mannschaften aus Japan und Fidschi im Teilnehmerfeld vertreten.

Turnierformat und Halbzeit-Struktur

Die Teilnehmer sind in zwei verschiedene Konferenzen unterteilt, die sich nach geografischen Aspekten richten. Jede Mannschaft spielt während des regulären Turnierverlaufs gegen alle sechs Nationen der gegnerischen Konferenz. Die Teams stammen aus der nördlichen Hemisphäre und der südlichen Hemisphäre. Nach diesen Gruppenphasen trifft jede Mannschaft auf den gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Weltregion. Die erste Nations Championship wird über die zwei internationalen Spielfenster im Juli und November ausgetragen, wobei die Struktur auf einer klaren Trennung der Hemisphären basiert.

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Doppelte Trophäenvergabe in London

Beim Finals Weekend in London geht es nicht um nur einen Titel, sondern um gleich zwei wichtige Auszeichnungen. Die beste Mannschaft des gesamten Turniers gewinnt die neue Nations Championship Trophy, die erstmals an den Champion dieses neuen Wettbewerbs vergeben wird. Gleichzeitig wird der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreichere Hemisphäre des Planeten auszeichnet. Dies schafft ein spannendes Parallel-System, das sowohl den Turniersieger als auch die regionale Dominanz honoriert.

Regelwerk für den Hemisphere Shield

Die Entscheidung über den Hemisphere Shield basiert auf einer spezifischen Zählweise der Platzierungsspiele. Alle sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends werden zusammen gewertet, um den Sieger der jeweiligen Hemisphäre zu ermitteln. Die Hemisphäre, die als erste vier Punkte erreicht, sichert sich den Shield. Dies sorgt für eine intensive und taktische Ausrichtung der Spiele, da jede Niederlage direkt die Chance auf den Shield der eigenen Region mindert. Während die Nations Championship Trophy den absoluten Turniersieger ehrt, entscheidet der Hemisphere Shield über das prestigeträchtige Kräftemessen zwischen Nord- und Südhalbkugel.

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Live-Übertragung in Deutschland

Deutsche Rugby-Fans können die Ereignisse ohne Gebühren verfolgen. Die Matches werden live und kostenlos im Free-TV auf ProSieben MAXX sowie im Joyn-Stream übertragen. Insgesamt zeigt ProSieben MAXX 21 Begegnungen des Turniers. Am sechsten Spieltag sind jeweils zwei Spiele parallel zu sehen, was eine intensive Berichterstattung über das Finals Weekend gewährleistet. Die Übertragungen bieten eine umfassende Abdeckung des gesamten Finals Weekends und machen das Turnier für ein breites deutsches Publikum zugänglich.

Südhälfte und Kader-Neuzugänge

Die erste Phase des Wettbewerbs, die als "Southern Series" bezeichnet wird, umfasste die ersten drei Spieltage. Diese wurden größtenteils auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen. Eine Ausnahme bildeten hierbei die Heimspiele von Fidschi, die entsprechend ihrer geografischen Lage behandelt wurden. Unter den aktuellen Teilnehmern sticht der deutschstämmige Anton Segner hervor. Er gehört wieder zum Kader der All Blacks und könnte in den November-Partien für Neuseeland zum Einsatz kommen, was die internationale Dimension des Turners unterstreicht.