Nations Championship Start: Rugby-Turnier mit 12 Teams und zwei Trophäen

Die erste Nations Championship startet mit 12 Teams. Argentinien trifft am 6. November auf Irland. Das Finale in London entscheidet über Titel und Hemisphere Shield.

Das internationale Rugby -Turnier Nations Championship ist offiziell gestartet und präsentiert sich in dieser Saison in einer neuartigen, offenen Formatstruktur. An diesem innovativen Wettbewerb nehmen insgesamt zwölf Nationalmannschaften teil, die sich aus den sechs etablierten Six-Nations-Teams England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales sowie den vier SANZAAR-Nationen Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland zusammensetzen. Ergänzend dazu wurden die Nationalteams aus Japan und Fidschi als Gäste eingeladen, um das Teilnehmerfeld vollständig zu machen.

Turniermechanismus und Kalenderstruktur

Der Ablauf des Wettbewerbs ist strategisch in zwei Phasen unterteilt, die über die beiden internationalen Spielfenster im Juli und November ausgetragen werden. Jede der zwölf Mannschaften hat die Aufgabe, innerhalb des Gruppenteils sechs Begegnungen zu bestreiten, wobei jedes Team auf genau eine der sechs Nationen aus der jeweils anderen Konferenz trifft. Dieses Konstrukt sorgt für eine hohe Intensität und internationale Durchmischung über die gesamte Dauer des Turniers.

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Nach Abschluss der Gruppenphase folgen spezifische Platzierungsspiele. Dabei tritt jede Mannschaft gegen den Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre an, der die identische Platzierung in der Gesamttabelle der jeweiligen Runde innehat. Diese Methode stellt sicher, dass nicht nur die absoluten Spitzenreiter aufeinandertreffen, sondern auch Teams aus den mittleren und unteren Tabellenbereichen um Rangordnungen kämpfen. Die erste Ausspielung der Nations Championship nutzt diesen zweigleisigen Kalender, um ein breites Spektrum an Begegnungen zu gewährleisten.

Stakeholder-Positionen und Medienübertragung

Für die Zuschauer in Deutschland und angrenzenden Regionen bieten sich umfassende Übertragungsmöglichkeiten über verschiedene Kanäle. Das Turnier wird komplett kostenlos auf der Streaming-Plattform Joyn gezeigt, was den Zugang für ein breites Publikum erleichtert. Parallel dazu sichert ProSieben MAXX die Live-Rechte im Free-TV ab und wird insgesamt 21 Begegnungen der Nations Championship in diesem Format ausstrahlen. An sechsen Spieltag des Formats finden jeweils zwei Spiele parallel statt, was eine hohe Dichte an Rugby-Content garantiert.

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Unter den Teilnehmern gibt es auch individuelle Fokussetzungen. Der deutschstämmige Anton Segner kehrt in den Kader der neuseeländischen Nationalmannschaft, der All Blacks, zurück. Seine Nominierung wird mit Spannung verfolgt, da er eine reale Chance auf einen Einsatz in den November-Partien für sein Nationalteam hat. Diese personelle Entwicklung unterstreicht die internationale Vernetzung und die Attraktivität des Turniers für diverse Talente.

Real-World Impact und das Finals Weekend

Der Höhepunkt des Wettbewerbs wird das Finals Weekend in London sein, das als zentrale Bühne für die Endspiele dient. An diesem entscheidenden Wochenende werden gleich zwei prestigeträchtige Trophäen vergeben. Die erste Auszeichnung ist die neu geschaffene Nations Championship Trophy, die erstmals an den Gesamt champion des gesamten Wettbewerbs überreicht wird. Sie ehrt die Mannschaft, die sich in der Gesamtwertung behaupten konnte.

Neben dem Titelgewinn wird der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreichere Erdhalbkugel des Jahres auszeichnet. Die Wertung für diesen Shield basiert auf einer aggregierten Zählweise aller sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends. Die Hemisphäre, die es als Erste schafft, vier Punkte in diesen Finalspielen zu sammeln, sichert sich den Shield für die Nord- oder Südhalbkugel. Dies verwandelt die Platzierungsspiele in ein hochspannendes Kräftemessen zwischen den Kontinenten.

Die sportlichen Veranstaltungen selbst finden an spezifischen Terminen und Orten statt, wobei die Southern Series, also die ersten drei Spieltage, überwiegend auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen wurden. Eine Ausnahme bildeten hierbei die Heimspiele von Fidschi. Zu den konkreten Terminen im November zählt unter anderem das Match zwischen Argentinien und Irland, das am 6. November um 21:10 Uhr stattfindet. Weitere Begegnungen wie Schottland gegen Neuseeland in Edinburgh oder England gegen Japan in Twickenham strukturieren den Kalender. Die finale Entscheidung über die Titelträger fällt somit in London, wo die sportlichen und organisatorischen Kapazitäten aufeinandertreffen.