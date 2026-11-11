Die UEFA Nations League 2024/25 startet mit Gruppenspiele, Liveübertragungen auf RTL+ und DAZN. Gewinner erhalten Playoff-Rechte für die EM 2028 und bestimmen die Qualifikationsgruppen.

Die UEFA Nations League 2024/25 beginnt im August mit Gruppenspielen der vier Ligen A bis D. Für deutsche Fans gelten die Live-Übertragungen auf RTL+ und DAZN, wobei zwei Partien kostenfrei im Free-TV auf ARD und ZDF laufen. Die Saison wird im Juni mit dem finalen Four-Turnier in München ausgetragen, nachdem Portugal bislang als amtierender Sieger gilt.

Spielplan und Übertragungsmodalitäten

Der CSV-Satz für die Anreise der Teams ist noch nicht fest, aber die ersten Spieldaten stehen auf dem offiziellen UEFA-Kalender. Die deutschen Mannschaften starten in Liga A und spielen zunächst gegen die Niederlande, Griechenland und Serbien. RTL+ überträgt alle deutschen Gruppenspiele, die übrigen Mannschaften mit nationaler Beteiligung laufen auf DAZN, deren Abo nötig ist.

Also read Zinedine Zidane nominiert Saël Kumbedi für Frankreichs Nations League Spiele

Der Free-TV-Bereich wird von RTL mit drei Gruppenspielen versorgt, während ARD und ZDF jeweils weitere Spiele eines Teilkreises zeigen. Für die Finalrunde, in der Portugal zum Sieger gehört, wird RTL die Spiele im Free-TV ausstrahlen. Zwischen den Gruppenspielen und dem finalen Four-Turnier wird ein K.o.-System die entscheidenden Begegnungen bestimmen.

Auswirkungen auf die EM-Qualifikation 2028

Jeder Gruppensieger der Nations League erhält ein Playoff-Ticket für die Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland. Falls die direkte Qualifikation in der jeweiligen Qualifikationsgruppe nicht gelingt, eröffnet die Nations League einen Zweitweg. In Ligue D, die nur drei Teams umfasst, verteilen sich die Ligenpunkte zunehmend auf die Playoffs zwischen Liga A und B sowie Liga B und C.

Advertisement

Die FIFA wird die einzelnen Gruppen auf Basis der League-Stände neu zusammensetzen. Das Ziel ist, dass die besten Gruppendritten in Liga A bleiben, während die schlechtesten aus Liga A in die Liga A/B-Playoffs einziehen. Die Liga A/B-Playoffs folgte anschließend die Liga B/C-Playoffs, worin die letzten vier Mannschaften aus Liga B und den besten Gruppenvierten aus Liga A antreten. Der letzte K.o. wird darüber entscheiden, welche Teams die EM passiert.

Strategische Bedeutung für die deutsche Nati

Deutschland nutzt die Nations League als 'Sicherheitsnetz' für die EM-Qualifikation. Sollte die direkte Qualifikation scheitern, kann ein starkes Abschneiden in der Liga für einen Playoff-Platz sorgen. Trainer Jürgen Klopp betonte im Vorfeld der ersten Spiel nach Amsterdam, dass ein Gruppensieg die Mannschaft finanziell und psychologisch stärkt und einen größeren Spielraum für den Qualifizierungsprozess bietet.

Nahezu alle deutschen Spiele werden Live und kostenfrei im Free-TV übertragen, wodurch die nationale Gemeinschaft noch intensiver an die Ergebnisse gebunden wird. Der Netzbetreiber DAZN bietet zusätzliche Streaming-Optionen, jedoch erfordert dies ein kostenpflichtiges Abonnement. Für die meisten Zuschauer bleibt RTL+ die bevorzugte Plattform, da es sowohl die deutsche Beteiligung als auch ausgewählte Finalspiele abdeckt.

Adelung des finalen Turniers und weitere Entwicklungen

Im Juni 2025 haben die vier besten Mannschaften im Finalturnier in München 2025 gegeneinander angetreten; Portugal besiegte Spanien im Elfmeterschießen und wurde damit der amtierende Champion. Für die kommende Saison 2026/27 wird die Struktur der Spielkette inzwischen klar: Vier Teams erstrecken sich auf das Viertelfinale; die Gruppensieger von Liga A treffen anschließend auf Zweitplätze einer anderen Liga A. Die Endauslosung bestimmt die exakten Paarungen.

In der Saison 2028/29 plant die UEFA, die Nations League von vier auf drei Ligen zu reduzieren, wobei die aufstiegsrelevanten Mannschaften des Ligan 13 bleiben und die darunterliegenden Teams in die Playoffs eingegliedert werden. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, ohne den Komplex des Schiedsrichtersystems zu gefährden. Die nächsten Schritte der Anwerbung der Teams sowie die endgültigen Qualifikationsstufen werden im Frühjahr 2025 bekannt gegeben, was den Fans zur Vorfreude anregt, das endgültige Bild des Ranking-Standes.