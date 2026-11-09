Nations League 2024/25: DFB-Team startet in Liga A mit Gruppenphase

DFB-Team tritt in der Nations League 2024/25 in Liga A an. Hier erfahren Sie alles zur Gruppe 2, den Terminen und wo Sie RTL, ARD und DAZN Live-Stream verfolgen.

Das DFB-Team startet in die fünfte Saison der UEFA Nations League und präsentiert sich in der höchsten Wettbewerbskategorie, der Liga A. Die Nationalelf spielt in der Gruppe 2, auf die direkte Begegnungen mit den Nationalmannschaften der Niederlande, Griechenlands und Serbiens folgen. Diese Spielstruktur wurde zur Saison 2018/19 von der UEFA eingeführt, um den Länderduellen einen klaren Wettbewerbscharakter zu verleihen und die Anzahl unbedeutender Freundschaftsspiele zu reduzieren.

Gruppenauslosung und Spieltage der Liga A

Die erste Begegnung der deutschen Auswahl findet im Rahmen der Gruppenphase gegen die Niederlande statt. Nach diesem Duell im Ausland erwartet das DFB-Team weitere Partien gegen die Nationalteams von Griechenland und Serbien. Die Hin- und Rückspiele der Gruppenphase sind für den Zeitraum bis Mitte November fest geplant.

Also read DFB-Team: Deutsche Nations-League-Hoffnung schwindet

Nach Abschluss der Gruppenphase schließt sich die K.o.-Runde an, die letztendlich zum bekannten Final-Four-Turnier führt. Das Finalturnier findet im Juni 2026 statt, an dem ausschließlich vier Mannschaften teilnehmen werden. Diese vier Teams qualifizieren sich über das Viertelfinale, wobei die vier Gruppenersten der Liga A auf einen Gruppenzweiten aus einer anderen Gruppe der Liga A treffen. Die genaue Paarung wird per Losverfahren ermittelt.

Amtierender Nations-League-Sieger ist Portugal. Das Team aus der iberischen Halbinsel setzte sich im Juni 2025 im Finale von München gegen Spanien durch. Das entscheidende Spiel endete 5:3 im Elfmeterschießen, nachdem das Turnier zuvor den Titelträger gekürt hatte.

Medienrechte und Übertragungen im Free-TV

Für die deutsche Öffentlichkeit bietet der Spielbetrieb umfangreiche Übertragungsmöglichkeiten auf verschiedenen Plattformen. Das gesamte Turnier kann beim Streaming-Dienstleister DAZN verfolgt werden. Für die Nutzung dieses Angebots ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Advertisement

Die restlichen Partien mit deutscher Beteiligung werden auf der Streaming-Plattform RTL+ übertragen. Auch für den Empfang dieser Spiele über RTL+ ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Fans, die keine Abos abschließen möchten, können wie gewohnt auf das Free-TV zurückgreifen.

Die Nations-League-Spiele mit deutscher Beteiligung werden im Free-TV gesendet. RTL überträgt dabei drei Gruppenspiele. Die restlichen drei Partien teilen sich die Sender ARD und ZDF auf. Zudem werden ausgewählte Partien der Finalrunde ebenfalls von RTL im Free-TV übertragen, sodass eine breite Bevölkerungsschichte Zugang zum Wettbewerb hat.

Strategische Bedeutung und EM-Qualifikation 2028

Jonathan Heeg, der Sportdirektor des DFB, betont die immense strategische Bedeutung dieses Wettbewerbs für die Nationalmannschaft. Im Idealfall spielen wir gut, das habe ich verstanden, sagte der neue Bundestrainer vor dem Auftakt der DFB-Auswahl in Amsterdam. Heeg und die Trainerstab sehen im Gruppensieg in der Nations League ein wichtiges Sicherheitsnetz für die weitere Karriere.

Sollte die direkte Qualifikation für die EM 2028 in Großbritannien und Irland in der jeweiligen Qualifikationsgruppe nicht gelingen, würde ein erfolgreiches Abschneiden in der Nations League eine zweite Chance ermöglichen. Jeder Nations-League-Gruppensieger hat nämlich noch das Playoff-Ticket in der Hinterhand. Diese Regel bietet eine wichtige Rettungsmöglichkeit für die DFB-Junioren.

Auch die Gruppeneinteilung der EM-Qualifikation wird maßgeblich von der Nations League beeinflusst. Die teilnehmenden Mannschaften sind in Vierer-Gruppen aufgeteilt. Vier dieser Gruppen bilden jeweils eine eigene Liga, was als Liga A bis C bezeichnet wird. Lediglich Liga D besteht aus nur zwei Gruppen mit jeweils drei Teams.

Advertisement

Kommende Strukturänderungen und Aufstiegsregeln

Zur Saison 2028/29 wird die Nations League von vier auf drei Ligen minimiert. Daher ist der Auf- und Abstieg so geregelt, dass eine Liga zukünftig aus 18 Teams besteht. Diese strukturelle Anpassung verändert die Dynamik des Wettbewerbs in den kommenden Jahren.

Die zwei besten Gruppendritten bleiben in Liga A. Die übrigen beiden Gruppendritten und die zwei besten Gruppenvierten bestreiten die Liga-A-B-Playoffs gegen die Gruppenzweiten aus Liga B. In diesen Playoffs treten die Gruppenzweiten gegen die zwei schlechtesten Gruppendritten und die zwei besten Gruppenvierten aus Liga A an.

Parallel dazu bestreiten die Gruppenzweiten der Liga B die Liga-B-C-Playoffs gegen die Gruppenletzten aus Liga B. Diese komplexen Auf- und Abstiegsregeln sollen für spannende Begegnungen in den unteren Ligen sorgen und den Wettbewerb attraktiv halten.

Positionen der Stakeholder und mediale Reaktionen

Pierre Littbarski, eine prominente Figur im deutschen Fußball, hat sich zu aktuellen Diskussionen um Joshua Kimmich geäußert. Der ehemalige Nationalspieler betonte in einem Interview, dass er sich auf diese Diskussion nicht einlassen würde. Seine klare Positionierung zeigt die intensive mediale Aufmerksamkeit, die einzelne Spieler und Taktiken in der Nations League erfahren.

Diese Statements sind Teil der breiteren Debatte über die Aufstellung und die strategische Ausrichtung des DFB-Teams unter der neuen Führung. Die Erwartungen an die Nationalelf sind hoch, da jede Partie in der Liga A den Titelverteidiger Portugal herausfordern kann. Die öffentliche Wahrnehmung wird durch die Übertragungen in Free-TV und Streaming-Diensten weiter verstärkt.

Die Kombination aus strategischer Bedeutung für die EM-Qualifikation, den direkten Begegnungen gegen starke Gegner wie die Niederlande und Serbien sowie den hohen medialen Reichweiten macht die Nations League 2024/25 zu einem zentralen Ereignis im deutschen Nationalsportkalender. Die Fans können die Spiele bequem über bekannte Plattformen verfolgen, während die Verantwortlichen vor der Herausforderung stehen, die Punkte für die kommende Europameisterschaft zu sammeln.