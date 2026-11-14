Nations League 2024: Deutsches Team startet mit Klopp in Liga A

Die Deutsche Fußballnationalmannschaft startet unter Trainer Jürgen Klopp in der Nations League 2024/25. Hier sind alle Infos zu Terminen, Live-Übertragungen auf RTL, ARD, ZDF und DAZN.

Die Deutsche Fußballnationalmannschaft tritt in der fünften Saison der UEFA Nations League an, um den Länderwettbewerb mit internationalem Status zu festigen. Unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp startet das Team direkt in der höchsten Spielklasse Liga A. Diese Struktur zielt darauf ab, Freundschaftsspiele durch wettbewerbsorientierte Begegnungen zu ersetzen und die Bedeutung der Länderduelle zu erhöhen. Das Turnierformat basiert auf einem vierstufigen Ligensystem, das die Mannschaften in die Kategorien A bis D einteilt.

Gruppensieger sichern EM 2028 Playoffs

Der Gruppensieg in der Nations League fungiert als wichtiges Sicherheitsnetz für die direkte Qualifikation zur Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland. Sollte die direkte Qualifikation über die regulären Qualifikationsgruppen scheitern, bietet ein erfolgreicher Auftritt in der Nations League eine zweite Chance. Jeder Gruppensieger erhält automatisch ein Ticket für die Playoffs. Zudem hat die Gruppeneinteilung der EM-Qualifikation einen maßgeblichen Einfluss auf die Teilnehmer, was die sportliche Relevanz des Wettbewerbs weiter steigert.

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Klopp fordert Sicherheit in Amsterdam

Bevor das Team in Amsterdam zum Auftaktspiel gegen die Niederlande antrat, sprach sich Jürgen Klopp klar für eine solide Leistung aus. Er betonte, dass der Gruppensieg in Liga A als Schutzmechanismus dient, um die sportliche Zukunft der Nationalmannschaft abzusichern. Der neue Bundestrainer wusste, dass eine starke Gruppenphase die Basis für die folgenden K.o.-Runden bildet. Die Gruppe 2 des Teams umfasst neben den Niederlanden auch Begegnungen gegen Griechenland und Serbien. Nach Hin- und Rückspielen bis Mitte November folgt die entscheidende K.o.-Runde.

Live-Übertragungen auf RTL, DAZN und Streaming

Fans können die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft auf verschiedenen Plattformen verfolgen, wobei die Rechteaufteilung zwischen Free-TV und kostenpflichtigen Diensten erfolgt. Die Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung werden traditionell im Free-TV übertragen. RTL sendet dabei drei der Gruppenspiele, während sich die restlichen drei Partien auf ARD und ZDF aufteilen. Für ausgewählte Begegnungen der Finalrunde sorgt RTL ebenfalls für eine kostenlose Übertragung. Das gesamte Turnier ohne die deutschen Spiele ist bei DAZN als kostenpflichtiger Streaming-Dienst verfügbar.

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Aktueller Titelverteidiger und Finalformat

Portugal ist der aktuelle Sieger der Nations League und verteidigt den Titel, der im Juni 2025 in München errungen wurde. Im Finale bezwang Portugal Spanien mit 5:3 im Elfmeterschießen. Für das Final-Four-Turnier im Juni qualifizieren sich genau vier Mannschaften. Diese Teams ermitteln ihre Plätze über das Viertelfinale, in dem die vier Gruppenersten der Liga A auf Gruppenzweite aus anderen Gruppen der Liga A treffen. Die genauen Paarungen werden dabei per Losverfahren bestimmt, um fair zu bleiben.

Neue Liga-Struktur ab 2028/29 geplant

Die Struktur der UEFA Nations League wird zur Saison 2028/29 von vier auf drei Ligen reduziert. Diese Anpassung führt dazu, dass die Liga A in Zukunft aus 18 Teams bestehen wird. Der Aufstieg und Abstieg wird neu geregelt, um die Anzahl der Teilnehmer auszugleichen. In der aktuellen Saison bleiben die zwei besten Gruppendritten in Liga A, während die übrigen Gruppendritten und die zwei besten Gruppenvierten die Liga-A-B-Playoffs gegen die Gruppenzweiten aus Liga B bestreiten. Dieses System gewährleistet einen dynamischen Wettbewerb zwischen den höchsten Spielklassen.