Am 20. November um 12 Uhr erfolgt in Nyon die Auslosung der Nations League-Viertelfinale. Wer live zuschauen kann und welche Gegner auf DFB-Team-Trainer Jürgen Klopp warten, erfahren Sie hier.

Deutschlands Nationale Fußballmannschaft hat mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen die Niederlande den Gruppensieg in der Nations League gesichert. Der Fokus der DFB-Auswahl verlagert sich nun vollständig auf das kommende Viertelfinale. Die entscheidende Ziehung der Paarungen findet am Freitag, dem 20. November, statt. Um 12 Uhr beginnt die Lotterie in der UEFA -Zentrale in der schweizerischen Stadt Nyon.

Auslosungsdetails und Live-Übertragung

Die DFB-Fans und Beobachter haben die Möglichkeit, die Auslosung live zu verfolgen. Die UEFA sendet die Ziehung kostenlos und direkt im Livestream auf ihrer eigenen digitalen Plattform. Dies ermöglicht einen direkten und verzögerungsfreien Zugang zu den Ergebnissen der Lostöpfe. Alternativ bietet der Pay-TV-Sender Sky eine Übertragung an. Die Ziehung wird dort auf dem Sender Sky Sport News HD gesendet.

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Für diejenigen, die keinen Zugang zu einem Sky-Abo besitzen, gibt es eine weitere Option. Der Sender Sky strahlt die Veranstaltung ebenfalls kostenlos auf seinem YouTube-Kanal aus. Dies stellt sicher, dass jede*r Zuschauer*in unabhängig vom gewählten Medium die wichtigen Momente der Gruppenzuordnung verfolgen kann. Die technischen Anforderungen sind gering, da die Übertragungen online erfolgen.

Mögliche Gegner und Qualifikationsmodus

Die Struktur der Auslosung folgt strikten Regeln zur Sicherstellung fairer Begegnungen. Für die Viertelfinal-Plätze sind die beiden bestplatzierten Mannschaften aus den vier Gruppen der Liga A qualifiziert. Die DFB-Auswahl hat als Gruppensieger dieser Kategorie automatisch einen sicheren Platz erreicht. Die Gegner werden aus den zweiten Plätzen der anderen Gruppen gezogen.

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Bei der Ziehung werden die Gruppensieger gegen die Gruppenzweiten gelost. Eine wichtige Einschränkung besagt, dass sich Teams, die bereits in der Gruppenphase aufeinandertrafen, nicht erneut begegnen dürfen. Für die DFB-Elf, die Gruppe A2 gewonnen hat, stehen daher nur bestimmte Gegner zur Auswahl. Potenzielle Kontrahenten sind Spanien, Belgien oder Norwegen.

Bewertung durch Trainer und weitere Spieltermine

Jürgen Klopp, der 59-jährige Bundestrainer der Nationalmannschaft, hat die möglichen Herausforderungen bereits vorab analysiert. Er äußerte gegenüber der ARD seine Einschätzung zur Qualität der Gegner. Klopp erklärte, dass ihm die potenziellen Gegner sehr gut bekannt sind und er sich auf die anstehende Aufgabe freut. Seine Bemerkung, dass es nur harte Aufgaben geben wird, unterstreicht die Ambition des Teams.

Die eigentlichen Spiele im Viertelfinale sind für Ende März 2027 terminiert. Das Format sieht Hin- und Rückspiele vor. Die Gruppensieger der Nations League genießen dabei einen sportlichen Vorteil. Sie haben im entscheidenden zweiten Spiel Heimrecht, was taktisch und psychologisch von großer Bedeutung sein kann. Die Regeln gelten für alle qualifizierten Teams der Liga A.

Nach den Viertelfinal-Begegnungen geht es weiter zum Final-Four-Turnier. Dieses prestigeträchtige Turnier findet vom 9. bis zum 13. Juni statt. An diesem Wochenende werden die Halbfinals sowie das Spiel um den dritten Platz ausgetragen. Das Endspiel wird im Vergleich zu den früheren Runden ohne Rückspiel entschieden.

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Das Format des Final-Four-Turniers schafft eine intensive Wettkampfsituation. Alle entscheidenden Spiele finden an einem Ort statt, was die Logistiken für die Teams verändert. Die Ergebnisse der Viertelfinals bestimmen, welche Mannschaften in das Finalwochenende einziehen. Die DFB-Auswahl muss sich auf eine intensive Phase im Frühjahr 2027 vorbereiten. Die aktuelle Form nach dem Sieg über Holland gibt dem Team Sicherheit.