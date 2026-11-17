Deutschland gewinnt in Berlin mit 5:0 gegen die Niederlande und sichert sich in der Nations League das Viertelfinalticket als Gruppensieger. Die internationale Presse reagiert deutlich.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League ein deutliches Zeichen gesetzt. Am Montagabend gewann die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp (59) im Berliner Olympiastadion mit 0:5 gegen die Niederlande. Florian Wirtz erzielte dabei einen beeindruckenden Doppelpack.

Der Sieg sorgt auch international für Begeisterung. Während die ausländische Presse die Leistung der deutschen Elf lobt, geht die niederländische Presse hart mit dem eigenen Team ins Gericht. Die Niederlande hatten drei Tage zuvor gegen Griechenland eine Glanzleistung gezeigt und mussten nun eine empfindliche Niederlage hinnehmen.

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Deutsches 5:0 gegen die Niederlande in Berlin

Die Niederlande kassierten in Berlin eine 0:5-Niederlage, die laut der Zeitung De Telegraaf die höchste Niederlage für Oranje seit 1959 darstellt. Das Ergebnis markiert damit einen klaren Bruch nach der jüngsten Euphorie.

Die Zeitung AD beschrieb den Abend als brutales Erwachen für die niederländische Nationalmannschaft. Nach dem deutlichen Sieg gegen Griechenland habe die Mannschaft am Montagabend gegen eine deutlich hungrigere und haushoch überlegene deutsche Elf eine absolut verdiente Niederlage erlebt, schrieb das Blatt.

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Die Kronen Zeitung hob hervor, dass die DFB-Elf im Berliner Olympiastadion von Beginn an zeigte, dass sie nicht gewillt war, mit einer Niederlage das Viertelfinale zu verpassen. Auch Blick sprach von einer Klopp-Party in Berlin.

Niederländische Presse übt scharfe Kritik am Team

Die niederländische Presse rechnet deutlich mit der eigenen Nationalmannschaft ab, relativiert jedoch einzelne Erklärungsansätze. Im Mittelpunkt steht dabei das Fehlen von Frenkie De Jong.

De Telegraaf schrieb, es wäre vielleicht etwas zu einfach, alles auf das Fehlen von Frenkie De Jong zu schieben. Fest stehe jedoch, dass De Jong im Spielaufbau schmerzlich vermisst wurde und die Niederlande ohne ihn eine desolate Leistung zeigten.

Die Zeitung VoetbalPrimeur formulierte zugespitzt, Deutschland habe aus der Mannschaft von Xavi Hernández Hackfleisch gemacht. Die Schlagzeile zeigt, wie stark die Enttäuschung in den Niederlanden nach dem Spiel in Berlin ausfiel.

Lob der Presse für Klopp und Wirtz

Die ausländische Presse feiert vor allem die deutsche Mannschaft unter Jürgen Klopp und den Doppelpacker Florian Wirtz. Mehrere Redaktionen werten den Auftritt als überzeugendes Signal.

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The Guardian schrieb von einem großartigen Abend für Gruda und Wirtz, an dem eine schwache niederländische Mannschaft in Berlin vernichtend geschlagen wurde. Die Daily Mail hob hervor, dass der Liverpool-Mittelfeldspieler Florian Wirtz für Deutschland einen beeindruckenden Doppelpack erzielte, als Klopps Mannschaft die Niederlande in der Nations League abfertigte.

Corriere dello Sport sprach von der Klopp-Maschine, deren Arbeit erste Früchte trage. Die zuletzt stark kritisierte deutsche Mannschaft habe die Niederlande überrollt und sich die Tabellenführung in Gruppe 2 der Liga A eindrucksvoll gesichert.

Viertelfinale und Gruppensieg in der Nations League

Deutschland hat sich mit dem Sieg als Gruppensieger das Ticket für das Viertelfinale der Nations League gesichert. Diese Platzierung war das zentrale Ziel des Abends in Berlin.

Tuttosport bezeichnete die deutsche Mannschaft als überragend und sprach von einem 5:0-Kantersieg. Die Zeitung betonte, Klopp ziehe als Gruppensieger ins Viertelfinale ein. Blick formulierte ähnlich, Deutschland habe Holland gleich mit 5:0 vom Platz gefegt.

Für die Niederlande bedeutet die Niederlage in Berlin einen deutlichen Rückschlag nach dem Erfolg gegen Griechenland. Die vorliegenden Berichte nennen keinen Termin und keinen Gegner für das Viertelfinale, weshalb dazu keine weiteren Angaben gemacht werden können.