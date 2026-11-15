Nations League: Deutschland gegen Niederlande Live-TV und Startzeit in Berlin

Live-TV in der ARD: Das DFB-Team trifft am 16. November auf die Niederlande in der Nations League. Alle Infos zu Startzeit, Stream und TV-Kommentatoren.

Das Deutsche Fußball-Bund-Team empfängt am Freitag, den 16. November, die niederländische Auswahl im Berlin er Olympiastadion zur Nations League. Der Anpfiff für dieses entscheidende Gruppenspiel ist für 20.45 Uhr vorgesehen. Für die Fans bietet der deutsche Privatsender SPORT BILD zudem umfassende Television-Informationen und einen Live-Ticker zur Partie.

Live-Übertragung im Free-TV der ARD

Die Sendeanstalt Das Erste schaltet das Match live und kostenlos ins Free-TV um. Die Übertragungsbeginn mit der Vorschau findet bereits um 20.15 Uhr statt, während der Ball eine halbe Stunde später bei 20.45 Uhr rollt. Die Sendung wird von der Journalistin Esther Sedlaczek moderiert, die den Ball durch das Programm führt.

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Als Experte zur Seite steht ihr der Weltmeister Bastian Schweinsteiger. Die sportliche Einordnung und Analyse während des Spiels übernimmt der Kommentator Tom Bartels, der das Geschehen auf dem Feld live begleitet. Dies stellt eine bedeutende Nachricht für alle Fußballinteressierten dar, die das Duell nicht verpassen möchten.

Digitale Streaming-Optionen und Online-Ticker

Neben dem klassischen Fernsehen haben Nutzer die Möglichkeit, die Partie des DFB-Teams kostenlos im Live-Stream zu verfolgen. Die technische Übertragung läuft über die Plattformen der ARD sowie bei Joyn. Sowohl im Webstream als auch in der App startet die digitale Übertragung ebenfalls um 20.15 Uhr, sodass Zuschauer frühzeitig in die Stimmung eintauchen können.

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Zusätzlich bietet die Nachrichtenplattform SPORTBILD.de wie gewohnt einen detaillierten Live-Ticker an. Dieser begleitet die Spielzüge zwischen Deutschland und Holland in Echtzeit und bietet so eine Alternative für Leser, die das Geschehen textbasiert auf ihren Geräten verfolgen möchten. Fans können so auch unterwegs keine Minute des Duells verpassen.

Taktische Bedeutung für das Weiterkommen

Für die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp steht in Berlin das Weiterkommen in der Nations League auf dem Spiel. Derzeit führt die niederländische Elf die Gruppe mit elf Punkten an, bevor der letzte Spieltag ansteht. Deutschland und Griechenland teilen sich mit jeweils acht Zählern die Plätze zwei und drei.

Um den Gruppensieg zu erringen, muss die deutsche Nationalmannschaft gegen die Elftal gewinnen. Zudem darf Griechenland im parallelen Spiel gegen Serbien nicht siegen. Alternativ wäre eine Vorentscheidung möglich, falls die Spieler von Klopp mit mindestens fünf Toren Unterschied gewinnen. Beide Nationen gehen als Gewinner in das Finale ihrer Gruppenphase.

Formkurve und Rückblick auf frühere Duelle

Am vergangenen Freitag schlug die DFB-Elf Serbien mit einem klaren 3:1 und zeigte sich in guter Verfassung. Die Niederlande präsentierten sich in Gala-Laune und feierten einen deutlichen 7:0-Sieg gegen Griechenland. Diese Resultate legen nahe, dass beide Teams in bester Stimmung ins Berliner Olympiastadion reisen.

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Im Hinspiel in Amsterdam Ende September endete die Begegnung unentschieden. Felix Nmecha brachte Deutschland zuvor in Führung, während Cody Gakpo die Niederlande erst in der Nachspielzeit einen Punkt rettete. Die Statistiken zeigen, dass das Duell zwischen diesen beiden Mannschaften stets eng und spannend verläuft.