Die Auslosung der Nations-League-Viertelfinal-Paarungen steht. Bundestrainer Jürgen Klopp erfährt, ob das DFB-Team auf Titelverteidiger Portugal, Spanien, Norwegen oder Belgien trifft.

Die Spannung um die nächste Runde der UEFA Nations League nimmt ein konkretes Ende, sobald die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen vollzogen ist. Die Ziehung findet um 12 Uhr im UEFA -Hauptquartier in Nyon in der Schweiz statt. Für das deutsche Nationalteam unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp, der fünfundsiebzig Jahre alt ist, ergibt sich daraus die definitive Aufstellung für den März.

Die deutsche Auswahl, die als Gruppensieger der Gruppe 2 hervorgegangen ist, darf sich auf drei potenzielle Gegner freuen. Neben dem aktuellen Weltmeister Spanien stehen auch Norwegen unter der Führung von Erling Haaland sowie Belgien im Topf der möglichen Kontrahenten. Ein Wiedersehen mit den Niederlanden ist ausgeschlossen, da Mannschaften derselben Vorrundengruppe in dieser Runde nicht aufeinandertreffen können.

Also read DFB-Länderspiel gegen Niederlande: DFB-Team startet mit Lichtershow und Klopp-Strategie

Details zur Auslosung und möglichen Gegner

Die Auslosung bestimmt genau, gegen welche Nationalmannschaft Jürgen Klopp und sein Trainerteam im Viertelfinale antreten müssen. Die Struktur der Liga A sieht vor, dass die Gruppensieger gegen die Gruppenzweiten der anderen Gruppen spielen. Das bedeutet, dass das DFB-Team auf einen der zweiten Plätze aus den anderen Gruppen trifft.

Der Weltmeister aus Spanien gilt als einer der stärksten möglichen Gegner. Norwegen bringt mit Erling Haaland eine globale Offensive-Stärke mit, während Belgien als traditionsreiches Team mit viel Erfahrung auftritt. Die UEFA hat die Kriterien für die Paarungen bereits vor der Ziehung festgelegt, sodass keine Überraschungen bezüglich der Topf-Einteilung zu erwarten sind.

Advertisement

Strategische Entscheidungen des DFB-Trainerstabes

Bundestrainer Jürgen Klopp und sein Stab werden die Auslosung nicht physisch vor Ort in Nyon verfolgen. Laut Informationen wird das Team das Ereignis digital streamen. Der Hauptgrund für diese Entscheidung liegt in der kurzen Dauer der Ziehung, die nur wenige Minuten in Anspruch nimmt.

Eine Reise in die Schweiz entfällt damit für das DFB-Team, da sie weder zwingend notwendig noch von der UEFA vorgeschrieben ist. Diese pragmatische Herangehensweise spart Ressourcen und ermöglicht es dem Trainerstab, sich voll und ganz auf die taktischen Vorbereitungen für das kommende Spiel zu konzentrieren.

Spieltermine und Qualifikation fürs Final Four

Die Viertelfinalbegegnungen sind für den Zeitraum vom 25. bis zum 30. März 2027 angesetzt. Das Format sieht ein Hin- und Rückspiel vor, was den Teams Gelegenheit gibt, sich an die jeweilige Spielsituation anzupassen. Als Gruppensieger muss die deutsche Elf das Hinspiel auswärts bestreiten.

Im zweiten Spiel, dem Rückspiel, genießt das DFB-Team Heimrecht, was einen entscheidenden Vorteil für die Qualifikation darstellt. Die vier Sieger der Viertelfinalduelle qualifizieren sich für das Final Four. Diese Endrunde ist vom 9. bis zum 13. Juni 2027 geplant, wobei Frankreich als möglicher Gastgeber im Gespräch ist.

Advertisement

Historie und Titelverteidiger im Überblick

Die aktuelle Ausgabe ist die fünfte Austragung der UEFA Nations League. Der Titelverteidiger ist Portugal, das den Wettbewerb bereits im Jahr 2019 bei der Premiere gewann. Spanien sicherte sich den Titel im Jahr 2023, während Frankreich im Jahr 2021 erfolgreich war.

Die Gruppenphase der Liga A umfasst neben Deutschland auch Frankreich, England und Portugal. Diese vier Mannschaften sind als Gruppensieger direkt in den Lostopf 1 für die Viertelfinals gelandet. Das vergangene Final Four fand in Deutschland statt, was die hohe Bedeutung des Turniers im europäischen Fußball unterstreicht.