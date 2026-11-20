Die DFB-Auswahl trifft in der Nations League im Viertelfinale auf Belgien. Die Hinspiele finden vom 25. bis 27. März 2027 statt, die Rückspiele vom 28. bis 30. März.

Die deutsche Nationalmannschaft hat als Gruppensieger das Viertelfinale der Nations League erreicht und trifft dort auf Belgien. Das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp setzte sich in der Gruppe A2 durch, wobei die endgültige Platzierung erst durch einen Dreiervergleich feststand.

Für den weiteren Verlauf des Wettbewerbs bedeutete der Gruppensieg, dass Deutschland im Viertelfinale auf einen Zweiten der übrigen Gruppen treffen würde. Das Los fiel schließlich auf Belgien. Auch Spanien und Norwegen wären als mögliche Gegner infrage gekommen.

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Gruppe A2: Dreiervergleich entschied über Platz eins

Deutschland, die Niederlande und Griechenland beendeten die Gruppe A2 der Nations League jeweils mit elf Punkten. Deshalb musste ein Dreiervergleich zwischen den drei Nationen die finale Platzierung klären.

Bei diesem Vergleich wurden ausschließlich die Ergebnisse der drei Länder untereinander berücksichtigt. Die Resultate gegen den Tabellenletzten Serbien blieben unberücksichtigt, der mit 0 Punkten und 4:12 Toren die Gruppe abschloss.

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Im Dreiervergleich holte jedes Team gegen die beiden anderen jeweils fünf Punkte aus vier Spielen. Am Ende gab die Tordifferenz den Ausschlag, sodass die Entscheidung über den Gruppensieg an den Torunterschieden hing.

Deutschland zog dank des Kantersieges gegen die Niederlande an der 'Elftal' vorbei, obwohl die Niederlande zuvor mit 7:0 gegen Griechenland gewonnen hatten. Diese deutliche Niederlage kostete Griechenland schließlich das Weiterkommen.

Viertelfinale gegen Belgien: Termine der Hin- und Rückspiele

Das Viertelfinale gegen Belgien wird in der ersten Länderspielphase im März 2027 ausgetragen. Der Termin steht damit bereits fest, unabhängig vom weiteren Verlauf der Gruppenphase.

Die Hinspiele finden zwischen dem 25. und 27. März 2027 statt. Die Rückspiele sind zwischen dem 28. und 30. März 2027 angesetzt.

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Für das DFB-Team ist entscheidend, dass es sich im Viertelfinale gegen Belgien durchsetzt. Nur mit einem Weiterkommen erreicht die Mannschaft die Endrunde der Nations League.

Final Four der Nations League vom 9. bis 13. Juni

Das Final Four der Nations League ist für den Zeitraum vom 9. bis 13. Juni 2027 vorgesehen. Die Endrunde umfasst zwei Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und das Finale.

Die Viertelfinals der Nations League werden also im März ausgetragen, während die Endrunde Anfang Juni den Abschluss des Wettbewerbs bildet. Für Fans und Verbände ergibt sich daraus eine klar getaktete Terminplanung mit zwei getrennten Abschnitten.