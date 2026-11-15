Nations League: England besiegt Spanien 3:1 und Italien verpasst das Viertelfinale

England besiegt Spanien in der Nations League 3:1 und beendet die Serie von 43 Spielen. Italien unterliegt Belgien 1:4 und verpasst das Viertelfinale.

In der Nations League setzt England ein deutliches Zeichen. Im Madrider Duell gewann die Nationalmannschaft unter Trainer Tuchel mit 3:1 gegen den amtierenden Weltmeister Spanien. Für die Spanier ist es die erste Niederlage nach 43 Spielen, während Italien nach der 1:4-Niederlage bei Belgien das Viertelfinale verpasst.

Die Partie in Madrid brachte mehrere Treffer innerhalb weniger Minuten. Kane verwandelte in der 45. Minute einen Foulelfmeter, Ezri Konsa (53.) und Ben White (57.) erhöhten für England. Nach der Roten Karte gegen Elliot Anderson (63.) traf Mikel Oyarzabal (65.) per Strafstoß zum Anschlusstreffer.

Also read Spanien gegen England in der Nations League: Tuchels Antwort auf die Spanienserie

Spanien verliert erstmals seit 43 Spielen

Spanien musste in Madrid die erste Niederlage nach 43 Spielen hinnehmen. Zuletzt hatte die Mannschaft im März 2024 nach regulärer Spielzeit verloren, damals mit 0:1 gegen Kolumbien.

Die Niederlage im Finale der Nations League 2025 gegen Portugal ging im Elfmeterschießen verloren. Offiziell wird dieses Spiel jedoch als Unentschieden gewertet, weshalb die Serie ohne Niederlage nach regulärer Spielzeit weiterlief.

Advertisement

Bereits im Hinspiel in London hatte England den Spaniern alles abverlangt. Kane vergab dort beim Stand von 2:1 einen Elfmeter, am Ende drehte Spanien die Partie zum 3:2. Im Rückspiel zeigte England deutlich mehr Konsequenz vor dem Tor.

England dominiert und nutzt jede Chance

England war im Rückspiel von Beginn an die aktivere Mannschaft und ging erst kurz vor der Pause in Führung. Nach einem starken Pass von Anderson wurde Kane im Strafraum von Pau Cubarsi gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte der Bayern-Star souverän.

Spaniens Trainer Luis de la Fuente wechselte nach der Pause gleich drei neue Spieler ein, um mehr Kontrolle zu gewinnen. England blieb jedoch hartnäckig und nutzte seine Gelegenheiten eiskalt aus.

Konsa kam nach einer Ecke völlig frei zum Kopfball, die spanische Defensive wirkte dabei orientierungslos. Anschließend legten Kane und Jude Bellingham den nächsten Treffer für White auf. Als Anderson vom Platz musste, keimte bei Spanien noch einmal Hoffnung auf, doch Tuchels Team brachte den Sieg dank des starken Torhüters James Trafford über die Zeit.

Italien verliert in Belgien und rutscht auf Rang drei

Italien verpasste das Viertelfinale der Nations League, nachdem die Squadra Azzurra bei Gastgeber Belgien mit 1:4 (1:3) verloren hatte. Vor dem Duell in Brüssel hatten die Italiener noch Tabellenplatz eins belegt.

Advertisement

Pio Esposito brachte Italien in der 11. Minute früh in Führung. Der 21-Jährige erzielte damit sein zehntes Tor im 15. Länderspieleinsatz. Doch danach kippte das Spiel im Stadion Roi Baudouin schnell, denn Maxim de Cuyper (15.), Nathan Ngoy (22.), Jeremy Doku (26.) und Diego Moreira (80.) trafen für Belgien.

Esposito scheiterte in der Nachspielzeit (90.+1) zudem mit einem Handelfmeter. Italien, das zum Auftakt der Nations League eine Heimniederlage gegen Belgien (0:2) hinnehmen musste, bleibt mit 10 Punkten in der Gruppe 1 der Liga A zurück. Frankreich führt mit 13 Punkten, Belgien hat 12 Zähler.

Frankreich qualifiziert sich als Gruppensieger

Frankreich sicherte sich als Gruppensieger das Ticket für das Viertelfinale der Nations League. Das Team von Trainer Zinedine Zidane besiegte die Türkei mit 2:1 (0:0) und zog durch die Niederlage Italiens im Parallelspiel noch an den Italienern vorbei.

Die Franzosen gingen durch ein Eigentor von Emirhan Topcu (49.) in Führung. Nach der Pause erhöhte Eli Junior Kroupi (80.), ehe Abdülkerim Bardakci (90.) spät für die Türkei traf. Die Gäste hielten gut mit, mussten aber ihre sechste Niederlage im sechsten Spiel hinnehmen.

Türkei-Torhüter Berke Özer hielt sein Team lange mit zahlreichen Paraden im Spiel, unter anderem gegen Bradley Barcola (21.). Nach einer Ecke prallte der Ball jedoch von Topcus Hüfte ins Tor. Ein vermeintlicher Ausgleichstreffer von Arda Güler (53.) zählte wegen Abseits nicht.