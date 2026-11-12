Nations League: England gegen Kroatien - Rematch im Wembley Stadium

England tritt im Rematch der Nations League gegen Kroatien an. Mit 0:7 verlor Kroatien erstmals in London. Ein Unentschieden reicht Thomas Tuchels Team für die nächste Runde.

Das Fußball-Debakel von vor wenigen Wochen in Rijeka, Kroatien, ist noch frisch in Erinnerung. Dort erlitt die kroatische Nationalmannschaft eine historische 0:7-Niederlage gegen England in der UEFA Nations League. Der Stürmertreffer von Harry Kane trug dabei maßgeblich zu diesem Ergebnis bei. Nun steht das emotionale Rematch am Donnerstag auf dem Programm.

Der Austragungsort des entscheidenden Aufeinandertreffens ist das ikonische Wembley Stadium in London. Für die kroatische Elf bedeutet diese Partie die Chance, die vorige Schmach zu wettmachen. Die Frage steht im Raum, ob das Team von der Insel eine weitere Klatsche hinnehmen muss oder sich diesmal besser behauptet.

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Thomas Tuchels Strategie für die Gruppenphase

Die Ausgangslage für England ist vorteilhaft. In der Gruppe A3 trifft die Auswahl von Thomas Tuchel auf Spanien, Kroatien und Tschechien. Nach vier absolvierten Spieltagen ist die Lage für die Engländer klar. Ein einziges Unentschieden gegen Kroatien am Donnerstag genügt bereits, um den Einzug in die K.-o.-Runde perfekt zu machen.

Ein Sieg würde England darüber hinaus die Möglichkeit geben, den Tabellenführer Spanien einzuholen und die Gruppe zu gewinnen. In diesem Szenario würde das Spiel um die Vorentscheidung zwischen England und Spanien erst am letzten Gruppenspieltag am Sonntag ausgetragen. Dies gibt Tuchel taktische Flexibilität in der aktuellen Partie.

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Harry Kane und die offensive Kraft Englands

Statistisch präsentiert sich das Team von England in beeindruckender Verfassung. In den vier bisherigen Gruppenspielen erzielten die Engländer insgesamt 17 Tore. Allein sieben dieser Treffer fielen im ersten direkten Duell mit Kroatien vor wenigen Wochen. Harry Kane zählt dabei zu den zentralen Akteuren.

Die Angriffsstärke Englands ist unbestritten. Die Kombination aus erfahrenen Spielern und taktischer Disziplin macht das Team von Thomas Tuchel zu einem gefährlichen Gegner. Die hohe Torquote unterstreicht die Dominanz der Auswahl im aktuellen Nations-League-Format.

Kroaten ohne Stammkräfte der Abwehr

Ganz anders sieht es bei den Kroaten aus. Sie reisen mit erheblichen personellen Problemen an. Mehrere Stammkräfte in der Abwehr fehlen aufgrund von Verletzungen. Dies schwächt die Defensive erheblich und erschwert die Verteidigung gegen die starke Angriffsformation Englands.

Theoretische Chancen auf das Weiterkommen haben die Kroaten zwar noch, aber die Lage ist angespannt. Die Niederlage in Rijeka hat den Tabellenstand entsprechend belastet. Dennoch zeigt sich das Team motiviert, den früheren Debakel zu vermeiden und im Wembley Stadium gegen Harry Kane und seine Mitspieler zu bestehen.

Auswirkungen auf die UEFA Nations League

Der Ausgang des Spiels hat direkte Konsequenzen für die weitere Gruppenkonstellation. Für England ist die Qualifikation bereits in greifbarer Nähe. Ein Punkt reicht aus. Kroatien muss jedoch gewinnen, um noch Hoffnung auf einen Gruppenplatz zu wahren.

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Das Rematch im Londoner Wembley Stadium wird daher von großer Bedeutung sein. Es geht nicht nur um die Ehre nach dem 0:7, sondern auch um die sportliche Zukunft in der Nations League. Die Medien und Fans beobachten das Duell gespannt.

Nächste Schritte und Spielplan

Am Donnerstag wartet nun das entscheidende Duell in London auf die Teams. Die Kroaten wollen die Schmach der vergangenen Wochen vergessen machen. England hingegen will die Vorarbeit für das Halbfinale oder Finale der Nations League sichern.

Die Stimmung im Wembley Stadium wird voraussichtlich intensiv sein. Die Engländer werden mit einer klaren Erwartungshaltung antreten. Kroatien steht unter Druck, aber auch mit der Chance auf ein Überraschungsergebnis. Die Tage bis zum Anpfiff werden spannend für beide Lager.

Die Berichterstattung in den Medien konzentriert sich auf die taktischen Änderungen beider Trainer. Thomas Tuchel wird auf seine starke Offense setzen. Das kroatische Team muss defensively geschlossen auftreten. Die Analyse der Verletztenliste wird vor dem Spiel im Fokus stehen.

Am Ende steht das Ergebnis im Wembley Stadium. Es wird zeigen, ob Kroatien aus den Fehlern gelernt hat. Für England ist es eine Chance, die Dominanz in der Gruppe zu festigen. Die Nations League bietet somit weitere spannende Szenarien bis zum Saisonende.