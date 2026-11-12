Nations League: Italien gegen Frankreich und England gegen Kroatien im Fokus

Die UEFA Nations League liefert heute zwei Top-Duelle: Italien empfängt Tabellenführer Frankreich, während England gegen Kroatien antritt. Plus Übersicht der Freundschaftsspiele deutscher Klubs am Donnerstag.

Die aktuelle Länderspielpause steht ganz im Zeichen der UEFA Nations League, in der heute zwei herausragende Begegnungen ausgetragen werden. Italien empfängt Frankreich, während Kroatien zu Gast in England ist. Zudem tritt die spanische Nationalmannschaft, geführt von Trainer Luis de la Fuente, in Tschechien an. Diese Spiele gehören zu denHighlightpartien der laufenden Saison.

Gruppe A: Italien empfängt Tabellenführer Frankreich

Am fünften Spieltag der Nations League tritt Italien gegen Frankreich an, wobei die französische Equipe unter der Anleitung von Zinédine Zidane aktuell die Tabelle der Gruppe A anführt. Die Franzosen haben in ihren bisherigen Begegnungen zehn Punkte erspielt, wobei sie Belgien mit 1:0 und 4:1 sowie die Türkei mit 1:0 besiegt haben. Lediglich gegen Italien blieb es bei einem Unentschieden mit 1:1.

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Italien steht als Zweitplatzierter hinter Frankreich und hat in vier Spielen insgesamt sieben Punkte geholt. Die Italiener gewannen deutlich gegen die Türkei, wobei die Ergebnisse 4:1 und 3:1 ausfielen. Eine Niederlage mussten die Italiener gegen Belgien hinnehmen, das mit 2:0 siegte.

England gegen Kroatien: Tuchels Three Lions favorisiert

Die kroatische Nationalmannschaft befindet sich in einer schwierigen Phase und hat in vier Spielen der Nations League bisher nur drei Punkte erzielt. Ein Sieg gegen Tschechien mit 2:1 bleibt dabei die einzige positive Erinnerung. In den drei anderen Partien des Wettbewerbs verlor das Team.

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Im Kontrast dazu präsentiert sich die englische Nationalmannschaft unter Trainer Thomas Tuchel deutlich stabiler. Die Three Lions haben in den letzten vier Spielen neun Punkte geholt und nur eine Niederlage kassiert. Diese einzige Pünktverluste gab es beim ersten Spieltag, als die Mannschaft mit 2:3 knapp gegen Weltmeister Spanien unterlag.

Der direkte Vergleich am heutigen Tag sieht zugunsten Englands aus, zumal Thomas Tuchels Team mit einem 7:0-Kantersieg im Hinspiel eine klare Dominanz demonstrierte. England geht somit als deutlicher Favorit in das Duell gegen Kroatien und versucht, diese Vormachtstellung im Rückspiel zu festigen.

Spanien tritt in Tschechien an

Neben den beiden hochkarätigen Partien in Gruppe A spielt auch die spanische Nationalelf. Die Mannschaft von Luis de la Fuente, der das Team mit 65 Jahren an der Seitenlinie betreut, tritt in Tschechien an. Dies ist eine weitere wichtige Begegnung für die spanische Auswahl in der aktuellen Nations-League-Saison.

Freundschaftsspiele deutscher Profiklubs am Donnerstag

Die Länderspielpause bietet deutschen Profiklubs die Gelegenheit, ihre Mannschaften für das Liga-Geschäft vorzubereiten. Am Donnerstag planen verschiedene deutsche Vereine Freundschaftsspiele, um wichtige Erfahrungen zu sammeln und taktische Anpassungen vorzunehmen. Diese Partien dienen der sportlichen Weiterentwicklung und dem Aufbau der Spielergebnisse.

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Die Übersicht der anstehenden Duelle zeigt, dass die deutsche Fußballlandschaft die Pause strategisch nutzt. Die Klubs stehen vor der Herausforderung, ihre Spieler fit zu halten und neue Formationen zu testen, ohne den Druck der Pflichtspiele. Diese Spiele sind ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung auf die nächsten Liga-Matches.