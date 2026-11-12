Nations League: Italien gegen Frankreich und England trifft auf Kroatien

Zwei Top-Partien der Nations League am Donnerstag: Frankreich empfängt Italien, England nimmt Kroatien in Angriff. Spanien tritt in Tschechien an.

Die aktuelle Länderspielpause hat offiziell begonnen und bietet Fans der europäischen Nationalmannschaften eine Reihe hochkarätiger Begegnungen in der Nations League. Am Donnerstag stehen zwei der bedeutendsten Duelle des Turniers an, die direkte Auswirkungen auf die Gruppenauswertung haben können. Italien empfängt dabei die französische Auswahl, während England Gastgeber der kroatischen Elf ist. Zudem tritt der amtierende Weltmeister Spanien in einem weiteren wichtigen Match an, das gegen die tschechische Nationalmannschaft in Tschechien ausgetragen wird.

Italien empfängt Tabellenführer Frankreich in der Nations League

Die Begegnung zwischen Italien und Frankreich gilt als eines der spannungsträchtigen Spiele des fünften Spieltags in der Nations League. Frankreich führt die Gruppe A aktuell mit zehn Punkten an, nachdem das Team unter Trainer Zinédine Zidane überzeugende Leistungen zeigte. Die Franzosen konnten bereits zwei Spiele gegen Belgien mit den Ergebnissen von 1:0 und 4:1 sowie ein Spiel gegen die Türkei mit 1:0 für sich entscheiden. Lediglich gegen Italien gelang bisher kein Sieg, da das Hinspiel mit 1:1 endete.

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Italien belegt hinter Frankreich den zweiten Platz in der Tabelle und verfügt über sieben Punkte aus vier absolvierten Partien. Die italienische Mannschaft konnte sich gegen die Türkei mit deutlichen Ergebnissen von 4:1 und 3:1 durchsetzen, verlor jedoch das Spiel gegen Belgien mit 0:2. Das heutige Duell ist für Italien entscheidend, um im Kampf um die Platzierung und mögliche Qualifikationsvorteile punkten zu können, da ein Sieg direkt den Tabellenrang beeinflusst.

England favorisiert Sieg gegen schwächelnde kroatische Auswahl

Ein weiteres Highlight am Donnerstag ist das Gastspiel der kroatischen Nationalmannschaft in England. Die Lage in der Gruppe stellt sich für Kroatien kritisch dar, da das Team in den bisherigen vier Spielen der Nations League lediglich drei Punkte holte. Ein Sieg gegen Tschechien mit 2:1 blieb die einzige positive Bilanz, während alle drei anderen Spiele verloren gingen.

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England geht hingegen als klarer Favorit in die Partie. Die Three Lions unter Trainer Thomas Tuchel sammelten in den letzten vier Spielen neun Punkte und konnten nur einmal, mit 2:3 gegen den Weltmeister Spanien, das Nachsehen haben. Das Hinspiel gegen Kroatien endete bereits mit einem deutlichen 7:0-Sieg für England, was die Erwartungshaltung an das aktuelle Duell stark prägt. Thomas Tuchel wird versuchen, diese Dominanz zu festigen, während Kroatien nach einer starken Leistung suchen muss, um weitere Rückschläge zu vermeiden.

Spanien tritt in Tschechien an und nutzt die Länderspielpause

Auch Weltmeister Spanien nutzt die Länderspielpause für eine wichtige Auseinandersetzung in der Nations League. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente, der 65 Jahre alt ist, reist nach Tschechien, um dort anzutreten. Spanien zeigte sich bereits im ersten Spieltag ansprechend, als man das knappe 3:2 gegen England erzielte. Die Partie in Tschechien ist Teil der laufenden Gruppe und kann für die spanische Elf wichtige Punkte für die weitere Gruppenphase bedeuten.

Deutsche Klubs nutzen Pause für Freundschaftsspiele am Donnerstag

Neben den internationalen Wettbewerben nutzen viele deutsche Profiklubs die Länderspielpause, um ihre Teams fit zu halten und taktische Anpassungen vorzunehmen. Am Donnerstag stehen daher mehrere Freundschaftsspiele auf dem Programm, bei denen deutsche Profiklubs gegeneinander antreten. Diese Partien dienen dazu, Spielpraxis für die Nationalelf-Spieler zu bieten und neue Kombinationen zu testen, ohne den Druck eines offiziellen Wettbewerbs zu spüren.